La Xunta, "decepcionada" por que el Gobierno no apruebe el estatuto electrointensivo: "Es una estrategia electoral"

Publicado 26/04/2019 13:30:45 CET

Asegura que el Ejecutivo "incumple su palabra" y muestra su "enorme preocupación" ante la posible pérdida de hasta 5.000 empleos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha mostrado su "decepción" tras conocer que este viernes el Consejo de Ministros no aprobará el estatuto electrointensivo y ha lamentado que, a su juicio, "se trate de una estrategia electoral".

Así lo ha señalado Conde este viernes ante los medios de comunicación, quien ha indicado que dicho estatuto es "la vía para que los inversores pudiesen realizar sus ofertas" de compra de Alcoa.

"Llevamos meses trabajando en una mesa industrial de Alcoa, tanto las comunidades autónomas como los comités de empresa, los sindicatos y la propia empresa para identificar una vía de solución para la compañía y con un compromiso claro de que antes de las elecciones tendríamos aprobado un estatuto de empresas electrointensivas y por lo tanto la vía para que los inversores pudiesen realizar ofertas realistas, porque sin este estatuto no hay futuro para Alcoa ni para el resto", ha asegurado el titular de Industria.

En este sentido, ha apostillado que "se pueden perder" hasta 5.000 empleos en Galicia por no aprobar este documento y ha criticado que el Gobierno central "incumpliese su palabra, la que le dio a los trabajadores y la que le dio a la propia Xunta de Galicia y al Principado de Asturias".

"No entendemos cómo el Gobierno pudo establecer una estrategia para hacer cálculo electoral con los trabajadores de Alcoa", ha apostillado Francisco Conde.

JUNIO

Preguntado sobre si cree que antes de junio estará aprobado el estatuto, el conselleiro de Economía ha respondido que "cada día que pasa el riesgo de que no haya futuro para los trabajadores de Alcoa vinculados a la electrólisis es mayor". "No es posible que los inversores presenten una propuesta si no conocen el precio al que tienen que hacer frente y por lo tanto si no se conocen el contenido del estatuto", ha reprochado al Gobierno, para añadir que "cada día que pasa es perdido para abrir oportunidades y esperanzas para los trabajadores".

Para Conde, "no hay ninguna explicación desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista del contenido del estatuto que realmente no se pudiese resolver a día de hoy" y ha puesto de ejemplo el informe realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) "que tiene fecha del 9 de abril" y, según él, el Ejecutivo lo "ocultó".

"Este documento se hace sin tener en cuenta las alegaciones de las comunidades autónomas y de los trabajadores. Ya se sabía que el propio informe no era la vía de solución", ha subrayado Conde.

SIN RESPUESTA

Asimismo, ha criticado que el Gobierno no se haya puesto en contacto con la Xunta y no haya respondido a las alegaciones que presentó el Ejecutivo autonómico "y por lo tanto no hay ningún planteamiento concreto aún con borrador para darle una solución a Alcoa".

"Es una enorme preocupación el hecho de que a día de hoy no tengamos un contenido del estatuto, que significa desde un punto de vista realista que los inversores no podrán hacer ningún tipo de oferta y el futuro de Alcoa está comprometido, en riesgo", ha apenado el titular de Industria. "Nos encontramos con una estrategia electoral que no es admisible. No hay voluntad política", ha sentenciado.