El comité de Barreras confía en un acuerdo "esta semana" para acabar el barco de Ritz Carlton

Publicado 12/11/2019 11:54:05 CET

La plantilla hará paros de dos horas esta semana y un paro de 4 horas el martes próximo

VIGO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del astillero vigués Hijos de J. Barreras confía en que los propietarios de la empresa (el accionista mayoritario es PMI, filial de la petrolera mexicana PEMEX) lleguen a un acuerdo "esta semana" con los armadores de Ritz Carlton para finalizar el crucero y desbloquear la situación.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, el presidente del comité, Sergio Gálvez (UGT), quien ha señalado que la "hoja de ruta" que la propiedad ha trasladado a los trabajadores es precisamente ésa: llegar a un acuerdo con Ritz Carlton acerca de cómo gestionar los sobrecostes (unos 50 millones de euros) en el crucero para reanudar la actividad y finalizar el buque.

Gálvez ha expresado su confianza en que, una vez despejado ese "tapón", será más fácil retomar la construcción de los dos barcos de la armadora Noruega Havila, que siguen en las gradas de Barreras. Según ha apuntado, salvar ese primer escollo contribuirá también a despejar la situación del accionariado del astillero y una posible venta.

El presidente del comité ha indicado, asimismo, que se están produciendo "negociaciones" para "evitar llegar a concurso de acreedores o a la liquidación de la sociedad", y ha urgido a que se tomen decisiones porque "los tiempos ya son agónicos". "Tiene que haber una apuesta decidida porque nos jugamos todos mucho. No solo los 200 trabajadores de plantilla, hay mil empleos directos de auxiliares y otros mil indirectos", ha añadido.

"No imaginamos un escenario que no sea el acuerdo, pero no podemos esperar tres meses para solucionar esto", ha recalcado Gálvez, quien ha recordado que el astillero Barreras tiene una cartera de pedidos por valor de casi 900 millones de euros.

MOVILIZACIONES

El presidente del comité de empresa ha hecho estas declaraciones antes de la celebración de una manifestación, que ha partido de la entrada principal del astillero hasta la rotonda de la Plaza de la Industria Conservera. Varias decenas de trabajadores y representantes de los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han participado en la marcha, al grito de "Barreras solución".

El calendario de movilizaciones continuará el jueves, con otro paro de 11 a 12 horas, mientras que el martes de la semana próxima está prevista una parada de 4 horas. Además, los trabajadores marcharán en manifestación hasta la delegación territorial de la Xunta en Vigo.

En estos momentos, la actividad en Barreras está prácticamente paralizada y solo unas decenas de trabajadores del astillero y de alguna empresa auxiliar se mantienen en las instalaciones para cuestiones técnicas, como la supervisión del motor de barco de Ritz Carlton, que "tiene que estar funcionando las 24 horas".