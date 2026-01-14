Competencia aprueba con compromisos que Ribera Salud compre el negocio de la Clínica Gaias Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado con compromisos la adquisición por parte del Grupo Ribera Salud, a través del Hospital Polusa, del control exclusivo sobre el negocio sanitario de Clínica Gaias Lugo.

"Los compromisos de Hospital Polusa son suficientes para solucionar los problemas de competencia que plantea la operación en el sector de la asistencia sanitaria en la provincia de Lugo a pacientes que no requieren internamiento", según CNMC.

El Grupo Ribera Salud y Clínica Gaias Lugo, indica, "solapan sus actividades en diversas especialidades": fisioterapia y rehabilitación, medicina general, ginecología y obstetricia, traumatología y cirugía ortopédica, anatomía patológica y diagnóstico por imagen -en particular, en radiodiagnóstico mediante resonancia magnética (RM)-.

La CNMC inició un análisis en profundidad de la compra, ya que Grupo Ribera Salud reforzaría su posición de forma significativa en la provincia de Lugo. "Especialmente, en los servicios de resonancia magnética a pacientes privados, donde el grupo ya lideraba los servicios a pacientes privados puros (sin seguro médico)", apunta.

SOLO COMPETENCIA DE QUIRÓN

"El Hospital Polusa sólo afrontaría la competencia de Quirón y no ha podido confirmarse que éste pueda disciplinar su comportamiento", advierte. "Hospital Polusa aplica precios más caros, y ofrece un servicio perfectamente sustitutivo, pero la demanda no se ha desplazado hacia Quirón, pese a su capacidad para absorberla", añade.

Asimismo, agrega que "la operación alteraría la estructura de este mercado e incrementaría la probabilidad de comportamientos coordinados entre los principales operadores, con posibles subidas de precios, incluso sin acuerdos explícitos".

En consecuencia, la entidad ha presentado una propuesta a la CNMC, que supone, en primer lugar, durante tres años actualizar las tarifas de las pruebas de resonancia magnética para los pacientes privados puros, como máximo conforme a la evolución del IPC.

También se compromete a realizar inversiones para renovar y mejorar el equipamiento de resonancia magnética de Clínica Gaias Lugo, en los dos años siguientes al cierre de la operación, para mejorar la calidad del servicio y reducir los tiempos de espera.

La CNMC considera "suficientes" los compromisos propuestos por Hospital Polusa para solucionar los problemas de competencia detectados y ha aprobado la operación.