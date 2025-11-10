Compostela Aberta rechaza "cuotas partidarias" para su candidatura para 2027, cuyo proceso "no ha iniciado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compostela Aberta ha rechazado "cuotas partidarias" para la elaboración de su candidatura para las elecciones municipales de 2027, cuyo proceso de conformación ha dejado claro que "no ha iniciado" todavía.

Así lo han trasladado fuentes de la formación al ser preguntadas por las declaraciones concedidas por el secretario xeral del Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, al periódico 'El Correo Gallego', en las que asegura que "Compostela Aberta, los 'rosonistas' y Sumar deben ir juntos a las municipales".

Preguntadas al respecto, estas fuentes subrayan que Compostela Aberta fue desde su nacimiento, y sigue siendo, "un punto de encuentro entre diferentes sensibilidades de la izquierda".

Así, trasladan que la voluntad manifestada por los órganos de dirección es "respetar ese modelo con el que la organización mantiene un espacio consolidado" en Santiago.

"A día de hoy no está abierto ningún proceso de conformación de la candidatura para las elecciones municipales de 2027, y serán los órganos de dirección de Compostela Aberta los que decidan en qué momento se abre el proceso, que la organización nunca abordó en clave de cuotas partidarias y sí desde sí desde el diálogo con todas las partes", han subrayado.