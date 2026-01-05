Compostela inaugura el 2026 con un concierto de miembros de la Filarmónica de Viena y cerrará el mes con Carlos Ares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La música estará presente en el inicio de este 2026 en Santiago de Compostela, donde la 'Philharmonic Ensemble' --agrupación compuesta por distintos miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena--, será la encargada de abrir el mes con un concierto este jueves en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Galicia. Un mes de enero que cerrará el coruñés Carlos Ares con un concierto en la Sala Capitol el último día del mes.

En este contexto, el Auditorio de Galicia acogerá un concierto de la Orquesta Filarmónica de Galicia y el día 13 de enero la de 'Vertixe Sonora', un grupo gallego de estilo contemporáneo.

Por su parte, la cantautora navarra Natalia Lacunza dará el pistoletazo de salida a los conciertos en la Sala Capitol el jueves 15 de enero. Precisamente, en Santiago iniciará una gira con la que recorrerá Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla, entre otras localidades españolas.

Apenas 24 horas más tarde, Fernando Costa llegará también a la Sala Capitol con 'Amor de barrio' y 'Dolor de barrio', cabe recordar que el rapero ibicenco ya visitó la capital gallega en mayo de 2021 con su primer trabajo de estudio: 'Yipyou'.

El sábado 17 de enero habrá una doble cita musical en la capital gallega: por un lado, Patrick Watson, artista canadiense con más de 8 millones de oyentes mensuales, actuará en la sala Capitol, mientras que la Royal Film Orchesta y DJ Symohonic interpretarán clásicos del pop y de la electrónica en el Palacio de Congresos.

El penúltimo fin de semana del mes lo protagonizará Angelus Apartida y Lee Fields en la sala Capitol, los primeros, un grupo de trash metal español, viajarán a Santiago acompañados de otras dos bandas internacionales: Ektomorf y KRIME. Fields, por su parte, interpretará sus mejores temas de soul a sus 75 años.

El grupo burgalés La M.O.D.A también presentará su nuevo disco el jueves 29 en la sala Capitol, dando paso al último tríptico de conciertos del mes. Fórmula V, en el Palacio de Congresos, y el madrileño Marcos Crespo, en la sala Capitol, actuarán en la noche del 30.

El broche al primes del 2026 a nivel musical lo pondrá el 31 de enero el coruñés Carlos Ares, quien cantará en directo su álbum 'La boca del lobo', presentado el pasado mayo. Ares, con más de 30 fechas cerradas para este año, regresará a otras localidades gallegas como Ourense o Vilagarcía de Arousa en mayo y julio respectivamente.