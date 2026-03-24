La compraventa de viviendas se frena en Galicia en el comienzo del año con una caída del 1,7%

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio, a 8 de abril de 2024, en Madrid (España). El precio de la vivienda usada en España ha subido un 1,8% durante el primer trimestre del año y ha repuntado un 7% respecto al mismo periodo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Galicia comienza 2026 con un cambio de tendencia en la compraventa de viviendas al sufrir un frenazo que contrasta con el repunte de 2025. Las 2.263 operaciones de enero suponen un 1,7% de caída en comparación con el mismo mes de un año antes.

Este descenso contrasta con el incremento del 14,2% experimentado en Galicia en el conjunto de 2025, año en el que se alcanzó un número de operaciones (27.035) solo superado en 2007, en pleno 'boom' de la burbuja inmobiliaria.

No obstante, la bajada en la comunidad gallega en enero es inferior al 5% de recorte en la media española. La compraventa de viviendas en España cayó en doce comunidades autónomas y el descenso de Galicia es el menor entre estos. Las mayores disminuciones se produjeron en Canarias (-21,94%), Madrid (-19,65%) y Asturias (-14,72%).

Por contra, creció en Navarra (+20,5%); La Rioja (+11,8%); País Vasco (+9,2%), Andalucía (+4,5%), y Cataluña (+1,4%).

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Galicia, la gran mayoría se hicieron sobre viviendas libres (2.221), con solo 42 sobre protegida.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 584 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.679 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 4.171 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.263 compraventas, 879 fueron herencias, 25 donaciones y 10 permutas.

TOTAL DE TRANSMISIONES

En el global, durante enero se transmitieron en la comunidad gallega 11.042 fincas, 7.940 urbanas y 3.102 rústicas.

Las transmisiones de 7.940 fincas urbanas fueron mediante: 4.214 compraventas, 1.525 herencias, 54 donaciones, 30 permutas y 2.117 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 3.102 transmisiones sobre fincas rústicas: 1.009 herencias, 726 compraventas, 45 donaciones, 21 permutas y 1.301 operaciones de otro tipo.