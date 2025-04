La comunidad de montes con terrenos en la futura mina de Beariz se opondrá a su construcción por "abrumadora mayoría"

La Xunta de Galicia informa de que el proyecto saldrá a exposición pública "previsiblemente" antes de que se termine el mes de abril

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de montes propietaria de los terrenos en los que se proyecta construir la mina de Doade, en el municipio de Beariz (Ourense), y otras cuatro con tierras dentro del permiso de investigación advierten a Europa Press de que se opondrán a la construcción del proyecto, decisión tomada en correspondientes asambleas "por abrumadora mayoría".

Esta construcción, impulsada por Recursos Minerales de Galicia S.A. (filial del Grupo Samca), pretende extraer de este territorio pegmatita, rica en minerales de litio. Este metal se engloba dentro de las consideradas como "materias críticas" por la Unión Europea y, de esta forma, la próxima Mina Doade ha sido incluida dentro de los 47 proyectos estratégicos a impulsar en este ámbito.

Tras la evaluación correspondiente, los técnicos de Recursos Minerales de Galicia concretaron que el mejor lugar para "emplazar una mina subterránea viable" es "una ubicación muy concreta": los montes de Doade, en el municipio de Beariz, que son propiedad de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común (CMVMC) Lama, Cega e Bisticobo. Esta es, según indican, una superficie acotada de 13,62 hectáreas.

Vecinos de Beariz --con terrenos dentro de esta área y en otras comprendidas por la licencia de investigación-- indican a Europa Press que la concesión de explotación solicitada en enero de 2025 también abarca terrenos de la CMVMC del monte de Correa. "La empresa siempre ha manifestado la voluntad de explotar todo el permiso de investigación", señala el presidente de la CMVMC de Framia --comprendida también en el área explorada por los técnicos-- y miembro de la plataforma local SOS Suído Seixo, Víctor Gil.

Precisamente, Mina Doade ha causado el rechazo de organizaciones como el Sindicato Labrego Galego, la Plataforma Mina Touro-O Pino Non y Ecoloxistas en Acción, además de la nombrada SOS Suído Seixo, creada años atrás cuando se conoció la idea de construcción de la mina.

En este sentido, existió un proyecto anterior, para el que en 2020 la Xunta denegó la concesión de la explotación al existir informes negativos, como el de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

TERRENOS

El representante de SOS Suído Seixo señala que la zona de 13,62 hectáreas concretadas por la empresa solo se refiere al área comprendida inicialmente en superficie, de forma que "subterráneamente afecta a muchas más".

Por otra parte, el Permiso de investigación (PI) Alberta I (1ª fracción), vencido en enero de 2025, abarca los ayuntamientos de Cerdedo, Forcarei, Avión, Beariz y A Lama, una extensión de terreno de 1.690 hectáreas.

De esta forma, las CMVMC de Lama, Cega y Bisticobo, Correa y Framia --en Beariz-- y las de Rubillón y Couso --en Avión-- aprobaron en asamblea oponerse "por abrumadora mayoría" a este proyecto minero.

La Xunta informó a estos vecinos, y ha confirmado a Europa Press, que se ha pedido la prórroga del permiso de investigación. Según traslada el representante de la plataforma local, esta extensión de la licencia estaría dirigida a zonas al norte de Doade y al sur, "presumiblemente" en Forcarei (Pontevedra) y Avión (Ourense), respectivamente.

La concesión de los terrenos aún no se ha producido. Por las particulariedades de la actividad de extracción de este proyecto, sus minerales son considerados de "interés público" y el Estado puede por tanto expropiar el terreno de ser necesario. Con todo, aún no se ha tratado esta cuestión de cara a la comunidad de montes.

"Se había dicho que la expropiación nunca llegaría, que se iba a tener acuerdos con los propietarios, pero bueno, una cosa son las palabras y después los hechos son otros", aclara Víctor Gil.

La designación atribuida por la Comisión Europea, que la Cámara Oficial Mineira de Galicia puso en valor en un comunicado, facilitará el acceso a financiación y simplificará la concesión de permisos de los proyectos en cuestión.

PERJUICIOS AMBIENTALES Y OPOSICIÓN

Como representante de la plataforma SOS Suído Seixo, Gil sostiene que "los elementos son los mismos" que en el proyecto desechado en 2020. "Hay otros elementos junto al litio, como el arsénico, que son tóxicos tanto para el medio ambiente como para las personas", explica a Europa Press.

En la misma línea, la presidenta de la CMVMC de Lama, Cega e Bisticobo, Ofir Janeiro, insiste en la posible afectación sobre la captación de aguas: "El anterior proyecto fue desechado porque no era viable. Afectaba a las aguas, a la flora y a la fauna que tenemos. Será instalada donde tenemos las cinco fuentes que surten de agua al pueblo. Es el agua con la que vivimos y no tenemos otra opción. Sin ella no hay vida".

A este respecto, la empresa recoge en su página web que una investigación encargada a la Universidade da Coruña ha determinado que las operaciones implicadas en todo el proceso "no generarán efectos adversos a las captaciones de agua" de la parroquia de Doade.

"Los perjuicios ambientales que ocasionaría durante la explotación, así como después, pueden ser enormes, tanto al río como a las poblaciones. Entonces, particularmente la gente está en contra de la mina", defiende Víctor Gil.

EXPOSICIÓN PÚBLICA "PREVISIBLEMENTE" EN ABRIL

Asimismo, estos vecinos critican el hecho de no tener "conocimiento directo" del proyecto a través de la Xunta de Galicia, a pesar de ser "parte interesada". "Solo sabemos lo que aparece en la página web, no tenemos información en profundidad", reitera Víctor Gil, aunque del mencionado proyecto anterior sí tienen "bastante" información.

"Al ser parte interesada, la ley nos ampara y tenemos derecho a una copia del expediente. A pesar de reiterarlo distintas comunidades de montes, no se nos ha facilitado todavía la copia del expediente ni del proyecto", resume el representante de SOS Suído Seixo.

Preguntada por este respecto, la Consellería de Economía e Industria ha explicado a Europa Press que "antes de facilitar la dicha información es preciso eliminar aquellos datos de carácter personal para cumplir con la normativa vigente en esta materia".

Según el mismo departamento, el proyecto saldrá a exposición pública "en las próximas semanas", "previsiblemente" antes de que se termine el mes de abril.

"DESCONFIANZA" Y "MIEDO"

Según la información difundida por Recursos Minerales de Galicia S.A. a través de una nota de prensa en noviembre, un "equipo de profesionales independientes" realizó encuentros y consultas ciudadanas en los ayuntamientos de Beariz, Avión, A Lama, Forcarei y Cerdedo-Cotobade. Con ello, se completó la primera fase del proceso de participación ciudadana del proyecto.

Durante este tiempo, se han realizado 40 entrevistas y encuentros en profundidad "con agentes de la comunidad", más de 500 encuestas presenciales en los municipios correspondientes y casi un ciento adicionales cumplimentadas a través de su web. A partir de ellas se ha elaborado un Estudio de Impacto Económico y Social, que ha sido presentado a la administración autonómica en cumplimiento de la ley.

Sin embargo, vecinos entrevistados por Europa Press pidieron acceder a la documentación del proyecto antes de participar en los sondeos. "Pretendían hacer una encuesta para saber nuestra opinión sobre la mina y nosotros les pedimos que nos mandasen la documentación del proyecto para poder tener una opinión. No nos devolvieron el correo. Solo nos dijeron que ya se informaría cuando salga la exposición pública", explica Víctor Gil.

Janeiro respalda esta versión y añade que esta respuesta genera "desconfianza": "Además, la gente está con miedo y con temor porque fueron a visitarlos hasta sus casas", expresa en relación a la recogida de opiniones.