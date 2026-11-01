La comunidad saharaui gallega protesta a favor de su autodeterminación: "Cinco países deciden lo que tenemos que ser"

Protesta de la comunidad saharui gallega en la Praza do Toural, en Santiago de Compostela, a 1 de noviembre de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas, mayormente de la comunidad saharaui gallega, se han concentrado este domingo en Santiago de Compostela para protestar a favor de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, bajo consignas como "Sáhara, libertad. Polisario vencerá" y "Marruecos culpable, España responsable".

Al inicio de la protesta, una portavoz de los manifestantes, Souadou Mohamed Fadel, ha trasladado su "indignación total" con el derecho internacional y con las decisiones "que se toman desde arriba": "Estamos muy enfadados porque, una vez más, se juega con nuestro derecho de autodeterminación como ciudadanos. En el Consejo de Seguridad deciden cinco países qué es lo que tenemos que ser".

La protesta se ha producido horas después de que, en la medianoche del sábado al domingo, expirase el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), que el Consejo de Seguridad ha decidido no renovar debido a los vetos cruzados de Rusia y Estados Unidos a las propuestas presentadas por cada uno de los países.

La portavoz ha cargado contra la propuesta de Estados Unidos y muchos países "supuestamente democráticos" para que el Sáhara Occidental "forme parte de Marruecos". "Querían quitar la 'R' a la MINURSO para que nosotros no tengamos el derecho a poder decidir sobre nuestro destino", ha censurado.

Estas cuestiones son las que han centrado los cánticos de las decenas de personas que se han concentrado en la Praza do Toural a partir de las 12.00 horas de este domingo, 1 de noviembre. Los manifestantes portaban múltiples banderas saharauis y carteles con una cruz sobre las caras del rey de Marruecos, Mohamed VI, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "El pueblo saharaui tiene derecho a decidir", se leía en ellos.

"DECEPCIÓN" CON ESPAÑA

De igual modo, Souadou Mohamed Fadel ha expresado su "decepción" hacia el Gobierno de España, que, en sus palabras, "tiene una responsabilidad histórica con el Sahára Occidental" debido a su retirada del territorio hace 50 años. La postura estatal la percibe como un "abondono total" hacia este pueblo.

Al respecto de la ley que preveía la nacionalización de los saharauis nacidos cuando el territorio estaba en manos de España --en suspenso por la convocatoria de elecciones--, considera que es "un problema más": "Primero, no podemos regularizar nuestra situación como el resto de población migrante que reside en España y, ahora, ni siquiera podemos obtener la nacionalidad".

Eso sí, ha priorizado que España "asuma su responsabilidad" para poder volver a su tierra "dignamente". Además, lo que opina sobre sus autoridades no lo extiende a la población, que cree que sí está "más sensibilizada". "Pero el Gobierno nos abandona una y otra vez y nos deja en el limbo", ha zanjado.