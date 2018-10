Un concejal del PSOE de Vigo pide dimisión del alcalde de Vilanova por el "insulto machista y fascista" a Carmela Silva

Publicado 07/10/2018 18:14:15 CET

Asegura que si Feijóo y Rueda "no dicen nada" serán "cómplices", al igual que todas las mujeres del PP que se queden calladas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del área de Seguridad y Mobilidad del Ayuntamiento de Vigo, Carlos López Font, ha demandado este domingo la dimisión del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, tras los "insultos machistas y fascistas" realizados por el mismo contra la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva --es la "chacha para todo" del "anciano" alcalde de Vigo, Abel Caballero--.

Así lo ha trasladado este domingo a los medios en un acto celebrado en la ciudad de Vigo en el que también ha añadido que el grupo socialista en Vigo "valora de una forma extremadamente grave" estas declaraciones del alcalde de Vilanova, con un "insulto machista, un insulto fascista, a una mujer por el hecho de ser presidenta de la Diputación". "Esto no se puede consentir, se tiene que parar de inmediato", ha aseverado.

Asimismo, López Font ha recordado que "es la segunda vez ya que un concejal del PP de esta provincia ha tenido que dimitir por los mismos o parecido insultos, por atacar de esa forma machista por el hecho de ser mujer a la presidenta de la Diputación". "Y, efectivamente, estamos ante un ataque intolerable a la presidenta Carmela Silva y a todas las mujeres, es un insulto a todas las mujeres que no se puede consentir", ha criticado.

"Nosotros lo rechazamos, pero políticamente hay que pedir responsabilidades, y hay que decirle al presidente de la Xunta, que a la vez es el presidente del PP de Galicia, que tome medidas: que tiene que cesar a este alcalde, que tiene que censurar su actitud porque es un insulto a todas las mujeres gallegas y no se puede consentir", ha aseverado el concejal vigués.

"No puede pasar un segundo más sin que lo haga y, sobre todo, los hombres nos sentimos abochornados, porque es como si insultaran a nuestras propias mujeres, a nuestras hijas, a todos nuestros familiares, y, evidentemente, estamos ante un comportamiento machista", ha apuntado.

Además, ha señalado que "no hay que olvidar que estos dejes machistas comienzan así, con frases, con desprecios y acaban en violencia, luego no nos llevemos las manos a la cabeza". "El alcalde de Vilanova es un político intolerable que se mantenga en su puesto, se deben tomar medidas y el señor Núñez Feijóo debe de ponerse, no al lado de Carmela Silva, sino al lado de todas las mujeres que representa en Galicia y que son el 52%", ha considerado.

Por ello, ha incidido en que, "desde el Gobierno de Vigo, mujeres, hombres y ciudadanos de todo Vigo, nos sentimos abochornados de que en el año 2018, con unas cuotas de violencia machista que están llegando a extremos insostenibles, un representante público se pueda permitir un insulto de tal calibre, una frase tan peyorativa y despectiva que es indigna de alguien que representa a unos ciudadanos"

INCIDE EN LA DIMISIÓN

Por todo, ha insistido reiteradamente durante su intervención en que Gonzalo Durán "tiene que dejar de representar a esos ciudadanos de Vilanova, por eso su partido político y sus máximos representantes políticos le tienen que decir que se tiene que marchar y que basta ya, porque si no lo hacen así, detrás de él seguro que vendrá otro y otro, y esto ciertamente es intolerable".

"Hoy una ola de indignación que recorre toda Galicia, se puede ver en redes sociales y medios de comunicación", ha asegurado, y ha añadido que, "si el presidente del PP, Núñez Feijóo, adopta una actitud pasiva, y el vicepresidente Rueda no dice absolutamente nada, son cómplices, pero también si las mujeres del PP no levantan la voz". "Esto va más allá de partidos políticos y de personas que representan un cargo, va de la dignidad de las mujeres", ha sentenciado Font.