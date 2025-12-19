Las concejalas del PSOE de Barbadás acusan al alcalde de "tapar" el caso de acoso y ven "inadmisibles" sus explicaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las cinco concejalas del PSOE de Barbadás (Ourense) han tachado de "inadmisibles" las explicaciones dadas por el actual alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, en los últimos días en relación al supuesto caso de acoso acontecido en 2024, y en el que estaba implicado un ex edil socialista. Asimismo, han acusado al regidor de "tratar por todos los medios de tapar el caso".

Así lo han denunciado en un comunicado difundido este viernes, en el que las ediles socialistas ponen de manifiesto que la decisión tomada por Valcárcel en septiembre de 2024, cuando forzó la dimisión del concejal que supuestamente acosó sexualmente a un militante, "fue insuficiente".

"Es inadmisible que no trasladara al partido un tema tan grave como un supuesto acoso sexual y aún más grave es que en el pleno en el que este concejal dimitió, lo alagara públicamente, dedicándole un sin fin de palabras bonitas a una persona que se marchaba por un supuesto caso de acoso sexual"", han relatado.

En este sentido, han hecho hincapié en que la víctima "quedó totalmente indefensa" y que, a raíz de esta situación, "comenzó a vivir un calvario con una situación de acoso por parte del alcalde, tras haber denunciado esta situación".

También han señalado que la decisión del regidor de impulsar un manifiesto contra el acoso sexual "fue la gota que colmó el vaso" ya que, tal y como han relatado, "la víctima se lo tomó como una auténtica falta de respeto".

En esta línea, han subrayado que la víctima sufrió "presiones continuas" por parte del regidor, así como acoso por el que "llegaron a darle la baja psicológica a consecuencia de estos casos, viviendo un auténtico calvario".

A mayores, las concejalas han denunciado también haber sufrido una situación de amenazas por su parte, "en la que les llegó a decir que si denunciaban las cesaría de forma fulminante". Con todo, han asegurado que su decisión de seguir adelante con su renuncia al gobierno municipal "es un ejercicio de coherencia".