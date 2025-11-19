Concentración ante Sanidade en plena negociación para parar la huelga de Primaria: insisten en la retirada de los FEAP

Concentración ante la Consellería de Sanidade convocada por sindicatos CIG, CCOO, UGT y CSIF en defensa de la Atención Primaria - EUROPA PRESSS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de Atención Primaria se han concentrado este miércoles ante la Consellería de Sanidade en plena negociación para la desconvocatoria de la huelga prevista para los días 26, 27 y 28 de noviembre. Allí han vuelto a exigir la retirada de la categoría FEAP y una solución "negociada" y "planificada" a los problemas del sistema.

La concentración ha estado liderada por los sindicatos que integran la Mesa Sectorial -- CIG, CCOO, UGT Y CSIF --, que este viernes vuelven a reunirse con representantes del departamento sanitario.

Allí insistirán, como han hecho esta mañana, en la "agresión" que se está llevando a cabo contra la Atención Primaria, "que afecta a las condiciones de trabajo de todas las categorías y que afecta a la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

El responsable de CIG-Saúde, Manuel Moreira, ha recordado que llevan dos años "intentando negociar" con la Consellería. "Si convocamos esta huelga es porque durante estos dos años no ha habido la negociación necesaria para mejorar estas condiciones de trabajo", explica.

Ha calificado el documento presentado en la Mesa Sectorial de octubre -- retirado ahora por Sanidade -- como una "agresión frontal" contra el modelo, pero avanza que "no llega" con la retirada de la propuesta.

"Tienen que dar pasos más allá. Necesitamos conseguir que se retire la categoría de FEAP, no nos llega con que se congele. Y tenemos que conseguir unos acuerdos que garanticen que los problemas que estamos poniendo encima de la mesa tengan una solución negociada, acordada, planificada y con fechas de ejecución", ha defendido.

Sobre la planificación, ha insistido en que no llega con calendarios de negociación que "se quedan en papel mojado". "No vamos a desconvocar una huelga por un calendario de negociación", han aseverado.

Los sindicatos piden comprensión a la ciudadanía ante la convocatoria de huelga por un modelo asistencial que supone "volver al pasado", con las consecuencias que eso "conlleva" para la ciudadanía. "Pedimos a la ciudadanía que entienda que convocamos una huelga para mejorar sus condiciones asistenciales", ha apuntado, destacando que la atención urgente estará "garantizada" pero advirtiendo también que no aceptarán "ningún chantaje" por parte de ningún responsable de la administración.

PIDEN AL CONSELLEIRO QUE NO "CRONIFIQUE" EL PROBLEMA

Además, Moreira se ha dirigido directamente al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al que le ha pedido "generosidad" -- en referencia a sus declaraciones de este martes pidiéndoles generosidad a los médicos -- e instándole a que asuma que es "parte activa" del problema. "Si no lo hace, estará cronificándolo", ha afirmado.

"Le pedimos que sea consciente de la situación en la que se está. Porque hay declaraciones que nos parece que no lo es. El conselleiro no es un observador ajeno al problema, no está viendo cómo discutimos entre dos. Es parte activa del problema. O asume que lo es y pone soluciones para los trabajadores, soluciones que permitan un mejor servicio a la ciudadanía o lo que estará haciendo es cronificar el problema", ha defendido.