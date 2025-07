La concesionaria del SAF de O Porriño dice que la víctima trasladó su deseo de dejar el servicio en la mañana del martes

Asegura que el Ayuntamiento le comunicó lunes quejas por parte de la familia hacia la trabajadora, quien dio "15 días" para dejar la casa

VIGO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aralia, la concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de O Porriño (Pontevedra), defiende que tuvo constancia del deseo de la víctima, Teresa, de dejar de prestar servicio en el domicilio donde finalmente falleció en la mañana de los hechos, minutos antes de lo ocurrido.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en un extenso documento en el que explica paso a paso su versión del suceso, que terminó con la muerte violenta de una empleada del SAF de O Porriño en una de las casas a las que acudía a manos, presuntamente, del marido de la anciana a la que cuidaba.

Según la compañía, pasadas las 11.30 horas del pasado lunes, el Ayuntamiento les comunicó a través de una llamada telefónica que la hija de una usuaria se había quejado del trabajo de Teresa, debido a que no estaba llevando a cabo algunas de las tareas asignadas. En concreto, la elaboración de la comida.

Por ello, se habló con la empleada, reconociendo ella que era cierto que no cocinaba, ya que el marido de la anciana se encargaba de ello, a petición del propio varón.

En la misma llamada, siempre según indica la empresa, Teresa les habría indicado que estaba teniendo problemas para duchar a la usuaria, ya que en ocasiones se ponía "agresiva", llegando a levantarle la mano. Además, comentó que se trataba de un servicio "complejo" porque el marido de la mujer demandaba "mucha atención".

En una llamada pocos minutos después, se le informó a la víctima de que pasaría a trabajar tres horas más al mes para que tuviese tiempo para la elaboración de la comida en dicha vivienda. También la empresa le solicitó la supervisión del cepillado dental de la anciana.

DÍA DE LOS HECHOS

Sin embargo, al día siguiente, el martes en el que ocurrieron los hechos, a las 08.28 horas de la mañana, Teresa habría llamado al equipo de coordinación de Aralia para comunicar su renuncia al servicio.

Preguntada sobre qué había pasado, Teresa indicó que había sufrido una situación de "acoso" por parte del marido de la anciana a la que cuidaba y que no lo iba a permitir. No obstante, "se mostró esquiva en la respuesta, sin ser clara con lo sucedido", verbalizando que no iba a permitir que "nadie la tocase, ni aunque sea un brazo, ni una mano".

Comenta también que parte de su renuncia es causada por la actitud de la anciana, "cada vez más agresiva". Ante esto, se le trasladó a Teresa que se hablaría con la familia para comentarle lo ocurrido.

Durante la llamada con la familia, la hija de la usuaria "no dio mayor importancia a lo sucedido", informándosele de que Teresa no iba a realizar el servicio ese día, según indica la empresa. Sobre las 08.34 horas se habría informado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de lo ocurrido a través de una llamada. Minutos después se comunica a la dirección de la empresa la renuncia de Teresa, informando el responsable del procedimiento a seguir para materializarla.

Poco antes de las 09.30 horas se habla con Teresa para saber si finalmente realizará el servicio, indicando la trabajadora por WhatsApp, cuyas capturas han sido aportadas por la empresa a los medios de comunicación, que ella había renunciado por "acoso laboral" y que les daba "15 días" para solucionar la situación. En los mensajes se ve también cómo el equipo de coordinación de la empresa le explica el procedimiento a seguir para la renuncia.

Después, el yerno de la anciana contactó con la empresa para preguntar por lo ocurrido, comentando este que su suegro "no está bien psicológicamente", estando pendiente una cita con Neurología.

En ese momento, la empresa le comunica que, pese a que se creía que Teresa no acudiría, esta había comunicado que sí y que pese a haber renunciado, dará 15 días de margen para buscar a otra compañera que acuda a esa casa.

El yerno verbaliza que esa misma tarde hablaría con el varón para que no se encuentre en casa mientras está Teresa y que no es la primera vez que le dicen al señor que salga a pasear porque "Teresa lo pone muy nervioso y a él le viene bien".

Fue pasadas las 12.00 horas cuando Aralia recibió una llamada de una de las usuarias de Teresa, que comunicaba que no se había presentado en su casa, pese a tener que estar sobre las 10.10 horas allí. Ante esto, trataron de comunicarse con la víctima, que ya no respondía y a partir de ahí fue la Guarida Civil quien los informó minutos después de que Teresa había fallecido de forma violenta.