Condenado a dos años de cárcel por agresión sexual a una menor a la salida de una discoteca en Lalín

PONTEVEDRA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a una menor a la salida de una discoteca en Lalín (Pontevedra) en 2022. Además, se le impone el pago de una indemnización de 25.000 euros a la víctima.

Según los hechos probados, el condenado conoció a la denunciante en una discoteca. En un momento de la noche, ambos se dirigieron al portal de una vivienda cercana, donde ambos de común acuerdo comenzaron a besarse. En un determinado momento, el ahora condenado le desabrochó el pantalón, ante lo cual la menor le dijo que parase porque "no quería nada más".

Minutos después, el hombre, "con ánimo de atentar contra la libertad sexual" de la víctima, "comenzó a introducir sus dedos en la vagina de esta, momento en el que, para vencer su resistencia pues continuaba diciéndole que parara, la agarró por el cuello con una mano y la empujó contra la pared, golpeándose ella la cabeza, y mientras le apretaba con fuerza la garganta, continuó introduciéndole sus dedos en la vagina, tocándole también las tetas y el culo", relatan los hechos probados del fallo.

El tribunal considera que el relato de la víctima fue "fiable y verosímil" y que este, junto con el resto de las declaraciones de testigos y peritos, prueba el delito cometido por el acusado. La sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el TSXG.

El acusado ingresó en febrero de 2026 la suma de 20.000 euros como reparación del daño causado a la denunciante.