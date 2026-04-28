Condenados a nueve meses de prisión, con suspensión de pena, dos acusados de golpear a Yoel Quispe

Los acusados de golpear a Yoel Quispe durante la celebración del juicio por la agresión mortal al joven en diciembre de 2023- M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos acusados de golpear a Yoel Quispe -- el joven de 22 años fallecido tras ser apuñalado en la Nochebuena de 2023 en la zona de la calle Juan Flórez en A Coruña -- han aceptado una condena de nueve meses de cárcel, con suspensión de la misma, en el juicio celebrado este martes en el Penal número 3 de A Coruña.

Inicialmente, para cada uno de ellos, Fiscalía pedía un año de prisión por unos hechos ocurridos sobre las 06.30 horas del 24 de diciembre de 2023 en la confluencia de las calles Sinfónica de Galicia y Juan Flórez de A Coruña.

En el marco de una "reyerta", según el Ministerio Público, los ahora condenados agredieron al fallecido "con reiterados puñetazos y patadas" hasta producirle, entre otras lesiones, "traumatismos en la cabeza". Yoel falleció horas después por la puñalada mortal que se atribuye al único encarcelado por estos hechos.

Tras un acuerdo de conformidad entre las partes personadas -- Fiscalía, las acusaciones particulares, ejercidas por el padre y la madre de la víctima, y las defensas --, los dos jóvenes aceptaron una condena de nueve meses de prisión por un delito de lesiones, frente a la petición inicial de un año del Ministerio Público, y el pago de 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil.

Además, se ha acordado la suspensión de la condena por el plazo de dos años condicionado al pago de la citada responsabilidad civil y si no cometen un delito.

LA MADRE EXIGE JUSTICIA

Visiblemente emocionada, la madre de Yoel, Maritza Yovana, ha mostrado su disconformidad. "Lo han asesinado a mi hijo, desde el primer momento pedí justicia, no fueron tres, fueron más", ha insistido en unas declaraciones a los medios de comunicación.

"Es un dolor inmenso", ha expuesto entre lágrimas para avanzar que luchará hasta el último momento "para que no quede impune" la muerte de su hijo.

Su letrado ha incidido en que para esta parte "esto es un homicidio", motivo por el que no hicieron una calificación como lesiones. "Estamos ante una única unidad de acto", ha aseverado para avanzar que plantearán ante la Audiencia Provincial una nulidad de actuaciones.

JUICIO POR ASESINATO EN JUNIO

Mientras, del 1 al 19 de junio la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá en relación a los hechos ocurridos en la Nochebuena de 2023 otro juicio con tres jóvenes en el banquillo de los acusados.

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres debían ser juzgados por asesinato.

En relación a su grado de implicación, consideran autor material del asesinato al joven que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

Así lo recoge también el auto que sitúa al presunto autor de la puñalada mortal como autor de asesinato; al segundo como cooperador necesario de un delito de asesinato y al tercero como encubridor de este mismo delito, lo que supone una variación de las penas, de hasta 25 años de prisión para los dos primeros, según el letrado de la familia, y de tres años para el tercero.

La postura de las defensas en el procedimiento ha sido, mientras, reclamar el sobreseimiento. Finalmente, en el auto, la titular del juzgado de instrucción acordó decretar la apertura de juicio oral, con Tribunal del Jurado, por asesinato, como planteaba la familia, y no por homicidio, como solicitaba el Ministerio Público para uno de ellos.