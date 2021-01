Condenados a prisión los tres acusados de introducir 52 kilos de cocaína por el Puerto de Marín

Reciben penas de entre siete y 10 años de prisión y multas de entre 4 y 9 millones de euros

PONTEVEDRA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a penas que suman 25 años de prisión y 20 millones de euros de multa a tres varones que intentaron introducir en el Puerto de Marín, a bordo de un buque mercante, una partida de 52 kilos de cocaína.

Tal y como consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hombres "se pusieron de acuerdo" en los meses de abril y mayo de 2017 para hacer llegar a territorio español una partida de 52 kilogramos de cocaína importada desde el otro lado del Océano Atlántico.

Así, su intención era llevar la droga hasta el Puerto de Marín a través de un buque mercante procedente del Puerto de Cartagena de Indias, Colombia, y desde el barco lanzar la droga al mar para después recogerla con otra embarcación.

No obstante, continúa la resolución judicial, la operación se vio frustrada cuando el 2 de mayo de 2017 la Guardia Civil de Pontevedra fue informada por parte del buque mercante de que "había detectado la presencia de un polizón", Harbey C.P., "que portaba 52 ladrillos de cocaína".

A partir de ese momento, un agente actuó de modo encubierto sustituyendo a Harbey en las comunicaciones que éste pretendía mantener. Así, hubo varias llamadas con Leonardo C.C., mientras el tercer procesado, Rubén P.R., navegaba en una embarcación de su propiedad en dirección a las coordenadas establecidas para el intercambio de la droga.

En el momento acordado, los agentes arrojaron al mar dos bultos que simulaban la droga, ya interceptada, momento en que Leonardo, "en la creencia de hablar con Harbey decía, < >". Una vez que Rubén recogió los fardos, los agentes procedieron al abordaje de la embarcación.

LOS ACUSADOS

Harbey se declaró culpable en el juicio y reconoció que fue contratado para llevar la cocaína en el barco a cambio de dinero. Igualmente, Rubén admitió los hechos, explicando que "después de que pasara un gran barco" tenía que "recoger lo que lanzase", y además reconoció tener cocaína en su casa "para consumir y vender si tal a algún conocido".

En lo relativo a Leonardo, que pedía su libre absolución por estos hechos, el Tribunal considera que "fruto de las intervenciones telefónicas, queda acreditado que mantuvo de modo sostenido en el tiempo conversaciones, gestionando junto con otras personas, cuya identidad no ha podido determinarse, la introducción de nuevas partidas de sustancias estupefacientes en territorio nacional".

De hecho, a través de las conversaciones intervenidas se considera que "podría repetir una operación semejante". El Tribunal también mantiene que hay "múltiples indicios existentes en torno a su implicación en los hechos, que demuestran que era la persona que controló la operación de transporte de la droga", así como "su destinatario".

Por todos estos motivos, los tres varones han sido condenados por sendos delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, concurriendo las agravantes de notoria importancia y uso de buque.

En concreto, Harbey C.P. ha sido condenado a siete años de prisión y 4 millones de euros de multa; Rubén P.R. a ocho años de cárcel y 7 millones de multa; y Leonardo C.C. a 10 años de prisión y 9 millones de euros de multa.

PETICIÓN DE LAS PARTES

El fiscal antidroga pedía que Harbey C.P. fuese condenado a 8 años de prisión, mientras que su defensa solicitaba que la condena se rebajase a 4 años teniendo en cuenta la confesión. Sin embargo, el representante del Ministerio Público entendió que no cabía esta alegación ya que Harbey fue pillado 'in fraganti' cuando viajaba como polizón y que no ayudó en el esclarecimiento del caso aportando más datos.

En lo relativo a Rubén P.R., la Fiscalía solicitaba para él una condena de 9 años de prisión, teniendo en cuenta que también tiene antecedentes al ser reincidente en el tráfico de drogas. Su abogado alegó que el delito se produjo en grado de tentativa por lo que pidió que se rebajase la condena a 5 años.

Finalmente, para Leonardo C.C. el Ministerio Público solicitaba una condena de 13 años y 6 meses de cárcel. No obstante, su defensa pidió la libre absolución de su cliente al entender que no existen pruebas sólidas contra él.