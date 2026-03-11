Condenan a la Xunta a indemnizar con 10.000 euros por daño moral a un exjefe de Psiquiatría cesado en Pontevedra

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

PONTEVEDRA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra, plaza 1, ha condenado a la Xunta a indemnizar con 10.000 euros, en concepto de daño moral, a un exjefe del Servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario de Pontevedra por su actuación irregular en su cese.

En concreto, el fallo, difundido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estima en parte el recurso interpuesto por el afectado frente a la resolución de 2 de junio de 2023 de la Administración autonómica que rechazaba su reclamación indemnizatoria.

El demandante, según consta en la sentencia, solicitó la anulación de la resolución impugnada y una indemnización de 60.000 euros, argumentando que su cese fue "arbitrario" y motivado por "animadversión personal", lo que le causó "un grave agravio moral". La Xunta, por su parte, alegó que no existía antijuridicidad en su actuación y que el daño reclamado no era atribuible a su conducta.

El magistrado, tras analizar los hechos y la prueba presentada, concluye que la actuación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) fue irregular y que causó un daño moral al actor, aunque fija la indemnización en 10.000 euros.

"ACTUACIÓN NO RAZONADA NI RAZONABLE"

En la resolución, destaca que "las sentencias que anularon el cese pusieron en evidencia un funcionamiento anormal muy grave, grosero, intolerable", así como que la actuación de la Xunta "no fue razonada ni razonable".

"El daño consiste, en esencia, en la frustración padecida al ver que, pese a prestar servicio en una Administración pública que en materia de personal se ha de regir por los principios de mérito y capacidad, le usurparon su puesto y lo degradaron, por pura animadversión personal de alguno de sus superiores, para poner en su lugar a alguien con menores méritos y capacidad, amañando para tal fin el procedimiento selectivo convocado", afirma el juez en el fallo.

CABE RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TSXG

Además, subraya que todo ello sucedió "en la etapa final de su carrera profesional, tras varias décadas de prestigioso ejercicio profesional en el máximo nivel de responsabilidad del servicio".

La sentencia no es firme, pues es susceptible de recurso de apelación ante el TSXG.