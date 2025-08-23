Un conductor atropella a un peatón durante una protesta en Cangas (Pontevedra) y se marcha del lugar

PONTEVEDRA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha atropellado a un peatón en O Hío, en Cangas (Pontevedra), mientras cruzaba un paso de cebra junto a más personas como parte de un acto de protesta. Tras el suceso, el conductor se marchó del lugar, según informan fuentes de la Guardia Civil, que busca al responsable.

Los hechos tuvieron lugar a alrededor de las 12.30 horas en el kilómetro 800 de la carretera EP-1005. El Instituto Armado desconoce, por el momento, si el conductor se dio a la fuga a propósito o no fue consciente del atropello, tras el que el afectado se encontraba herido leve.

Por su parte, el 112 Galicia ha recibido una llamada de un particular que se quejaba de vecinos cruzando el paso de peatones repetidamente, lo que impedía el paso a la circulación.