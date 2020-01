Un conductor profesional detiene la marcha de un vehículo que circulaba en sentido contrario por la A-52 en A Gudiña

Publicado 07/01/2020 13:42:45 CET

OURENSE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un conductor profesional que había dejado el camión en Benavente y se dirigía con su turismo a su domicilio en Caldas de Reis (Pontevedra) logró durante la madrugada del pasado domingo detener la marcha de un vehículo que circulaba en sentido contrario por la autovía A-52 en las proximidades de la localidad ourensana de A Gudiña.

Según ha informado el Instituto Armado, este conductor profesional observó que en la autovía A-52 en las proximidades de la localidad de A Gudiña un turismo circulaba en sentido contrario por la calzada del sentido a Benavente.

Este conductor profesional circuló paralelo al vehículo infractor, han relatado las mismas fuentes, "haciéndole constantes cambios de luces e intentando que el conductor infractor se detuviera", pero al ver que "no se daba por aludido o que no comprendía lo que quería indicarle (hay que tener en cuenta que era de noche y que había niebla)", han concretado las mismas fuentes, "decidió adelantarse y estacionar su vehículo en un lugar adecuado para no crear riesgo a los demás conductores".

Así, ha indicado la Benemérita, "de forma rápida se colocó su chaleco reflexivo y con una pequeña linterna cruzó los dos carriles de la calzada y la mediana, accediendo a la otra calzada, con el fin de indicar a los demás conductores que se detuvieran" y logró también detener al conductor que circulaba en sentido contrario.

El conductor que circulaba en sentido contrario ha sido identificado como un hombre de 88 años de edad que, "por error", han concretado las mismas fuentes, se incorporó a la autovía a contrasentido y al que se ha propuesto "para un reconocimiento de aptitudes psicofísicas extraordinario".

"HEROICA ACCIÓN"

La Guardia Civil destaca "la heroica acción del conductor profesional" J.A.T.F., de 35 años, que logró detener al octogenario en la autovía y avisar del peligro al resto de los usuarios de la misma, "puesto que puso en peligro su propia integridad física para salvaguardar la de los demás", ha subrayado.

Por parte del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense han destacado y reconocido "este tipo de conductas solidarias con el resto de conductores", a la vez que se hace un llamamiento "a la prudencia en caso de verse en la necesidad de actuar de forma similar", toda vez que, matiza, "las actuaciones a pie firme en las carreteras son muy peligrosas para el quien las ejecuta".