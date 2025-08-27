El conductor responsable del atropello múltiple en A Coruña está ingresado en Oza bajo vigilancia policial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor responsable del atropello múltiple de este miércoles en A Coruña permanece ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial.

Un total de seis personas resultaron heridas en el suceso, ocurrido en pleno centro de la ciudad de A Coruña. Las víctimas han sido trasladadas por el 061 a centros hospitalarios.

Según el parte médico, las seis personas heridas han sido trasladadas al Complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac); cinco de ellas al Servicio de Urgencias del Chuac y una menor de edad, de cuatro años, al Materno Infantil. Las víctimas son distintas procedencias y la más mayor tiene 75 años.

De los seis heridos, tres adultos se encuentran en estado grave con diversas lesiones, son dos mujeres y un hombre. Los otros dos adultos, un hombre y una mujer, presentan pronóstico leve. Con todo, no se teme por la vida de ninguno.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press explicaron que el turismo arrolló a los peatones cuando "estaban cruzando debidamente" por un paso de cebra.

Respecto al conductor del vehículo, nacido en 1974 y con domicilio en A Coruña, estaba aparcado en un área reservada de Juana de Vega y arrancó el coche cuando las personas comezaron a cruzar, según el mismo reconoció a los agentes.

El suceso se produjo este miércoles, día 27, a las 12.20 horas en la calle Juana de Vega. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado miembros de la Policía local y del 061. "Todavía se está trabajando en el lugar", han señalado las mismas fuentes.