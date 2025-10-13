Confirmados tres años y medio de cárcel para un hombre por posesión ilícita de 44 armas en dos viviendas de Ponteareas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra que condenó a tres años y medio de cárcel a un hombre por poseer en dos viviendas de Ponteareas 44 armas sin autorización.

Los magistrados de la sala de lo civil y penal explican en la sentencia que el investigado adquirió en internet tres dispositivos ametralladores, los cuales "solo sirven para convertir una pistola semiautomática en un aparato ametrallador", por lo que, "en la medida en la que altera su naturaleza, la convierte en un arma prohibida, automática, de guerra".

La sala explica que en los registros realizados en los domicilios del acusado se incautaron 84 armas de fuego, de las cuales 44 estaban "en aparente estado normal de funcionamiento" y su propietario "carecía del título que lo autorizara para su tenencia o posesión".

Además, los agentes incautaron multitud de "cartuchos metálicos y de material y útiles para su recarga" y encontraron algunas de estas piezas en una cámara acorazada en una de las viviendas.

El tribunal, por lo tanto, desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado, en el que alegó que se vulneró su derecho a un proceso con todas las garantías.

Indica que resulta "perfectamente lógico y coherente que, ante lo conjunto de prueba incriminatoria no desvirtuada, ni el tribunal de instancia ni este de apelación alberguen la más mínima duda que posibilite la aplicación del principio in dubio pro reo". La sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Supremo.