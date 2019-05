La confusión de una funeraria lleva a la incineración por error del cadáver de un ciudadano portugués en Vigo

Publicado 04/05/2019 17:24:59 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un error por parte de una compañía funeraria a la hora de recoger un cadáver ha llevado a la incineración equivocada del cuerpo de un ciudadano portugués en Vigo.

El juzgado de Tui había ordenado la autopsia de un joven, J. M. B. C, que había fallecido supuestamente durante un accidente mientras estaba cortando árboles, según indican fuentes policiales.

El cuerpo se encontraba en el centro Nicolás Peña a la espera de ser recogido por sus familiares para poder celebrar el funeral. Cuando la familia acudió a buscar el cadáver se encontraron con que el cuerpo no estaba allí, por lo que solicitaron al presencia de una patrulla de la Policía Nacional.

Según comprobaron los agentes desplazados, el cuerpo del joven pudo haber sido enviado por error a una empresa funeraria de Vigo para su incineración.

La Xunta, por su parte, ha aclarado que el Imelga no cometió ningún error en la identificación de los cadáveres, sino que la empresa funeraria no comprobó correctamente el cuerpo que acudió a recoger, de J.A.A. y que se encontraba en el Vigo Memorial, no en el Nicolás Peña.

Ante esta situación, el Gobierno gallego ha lamentado lo sucedido y ha trasladado su pesar a las familias afectadas, y ha avanzado que ya trasladó la explicación de lo sucedido al juzgado de Tui.