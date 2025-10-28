La conselleira do Medio Rural comparecerá en el pleno de la próxima semana para informar del Pladiga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, comparecerá en el pleno de la próxima semana del Parlamento de Galicia para explicar el Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga), así como propuestas de futuro en este ámbito.

Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá a una cuestión sobra la situación de la sanidad pública que le formulará la portavoz del BNG, Ana Pontón, mientras que el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pedirá explicaciones al titular del Gobierno autonómico por "poner los intereses del PP y de Feijóo por encima de los gallegos".

Asimismo, el Grupo Popular llevará al hemiciclo del Pazo do Hórreo dos proposiciones no de ley para volver a demandar la transferencia de la autopista AP-9 y otra sobre el tratamiento de la basura y el fomento del reciclaje en los ayuntamientos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)