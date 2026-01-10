La conselleira do Medio Rural ve "comprensible" la preocupación de los ganaderos gallegos ante al acuerdo UE-Mercosur

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha asegurado que ve "comprensible" la preocupación de los ganaderos gallegos respecto al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. De este modo, ha exigido "cláusulas de salvaguarda" para proteger al sector.

En este contexto, ha advertido de "una nueva situación a nivel mundial que produce incerteza y muchas dudas", asimismo, ha afeado que el Gobierno de España "declaró que el acuerdo de Mercosur era beneficioso para el país, para el sector primario y que no iba a tener consecuencias".

"Desde la Consellería do Medio Rural manifestamos también esas dudas, igual que están haciendo los ganaderos, y exigimos que haya cláusulas de salvaguarda para que cualquier producto que entre de terceros países tenga que cumplir con las exigencias que tienen que cumplir los productos de la Unión Europea", ha subrayado la conselleira este sábado en declaraciones difundidas a los medios.

Según ha recordado, los ganaderos y agricultores gallegos tienen que cumplir unas exigencias medioambientales y unas exigencias laborales "con unos costes de producción elevados" debido a las condiciones de producción de la Unión Europea.

"Es imprescindible que se establezcan todos los mecanismos de salvaguarda para que cualquier producto que entre no afecte directamente al precio de los producidos en Galicia, en España y en la Unión Europea. Eso es lo que exigimos siempre al Ministerio, que esas condiciones eran indispensables, la protección del sector agroganadero", ha exigido Gómez.

NUEVA PAC

En este contexto, también se ha referido a la negociación del marco financiero plurianual y ha lamentado que se presenta "con una bajada mínima de un 20% de los fondos del periodo anterior".

"Por eso, desde Galicia exigimos desde un primer momento que la PAC tiene que tener un presupuesto suficiente para garantizar la estabilidad en el sector agroganadero, para garantizar la estabilidad en los precios", ha señalado.

Así, ha asegurado que, "si antes era imprescindible esa PAC fuerte, ahora todavía lo es más". Por lo tanto, ha animado a "pelear para que ese presupuesto para el nuevo periodo 28-34 sea suficiente y dé estabilidad a un sector que es esencial para el mantenimiento del medio rural".