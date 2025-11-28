El conselleiro de Educación acusa a la CIG de "fomentar el conflicto" con un "calendario constante" de manifestaciones

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha acusado a la CIG de tener una "estrategia clarísima" para "fomentar el conflicto" a través de un "calendario constante" de manifestaciones, no solo en Educación "sino ahí donde tiene presencia".

Preguntado por Europa Press sobre la convocatoria de huelga de profesorado para los días 16 y 17 de diciembre, Rodríguez ha insistido en que Galicia tiene "muy buenos servicios públicos" y ha asegurado que el Gobierno gallego "intenta mejorarlos todos los días y trabaja para eso".

"Con aciertos y con errores, pero da la sensación de que la CIG está en otra estrategia, está en otro discurso y está buscando generar una imagen que no se corresponde con la realidad de Galicia, donde los servicios públicos, que siempre pueden mejorar y obviamente deben mejorar, tienen un nivel de funcionamiento, sobre todo comparativamente con otros territorios del Estado, muy bueno", ha concluido el conselleiro.

Cabe recordar que la CIG-Ensino anunció la semana pasada que, junto al sindicato STEG, convoca dos jornadas de huelga de profesorado para los días 16 y 17 de diciembre, así como una manifestación para el 17, "después de que la Consellería siga haciendo oídos sordos al clamor del personal docente en el curso más conflictivo en la enseñanza pública gallega desde hace 40 años".