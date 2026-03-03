El conselleiro de Educación felicita a los alumnos gallegos de FP premiados en el campeonato 'Spainskills' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, ha felicitado este martes a los estudiantes gallegos de FP que se han alzado con siete medallas en el campeonato SpainSkills celebrado este fin de semana en Madrid, concretamente con dos de oro, dos de plata y otras tres de bronce.

El representante de la Xunta ha recibido en la Cidade da Cultura a los premiados y los ha felicitado acompañado por la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez. "Vuestro esfuerzo, talento y profesionalidad es un ejemplo de la Galicia Calidade que estamos construyendo", ha señalado el conselleiro.

En este contexto, se ha comprometido a seguir reforzando estas enseñanzas como "un referente de excelencia a nivel estatal" gracias a una apuesta continua por la innovación y el diálogo con el territorio y con el tejido empresarial.

A mayores, ha agradecido también la implicación de los centros educativos y de las 70 personas integrantes de la delegación gallega, entre alumnos y profesorado, que durante estos días "dieron todo lo mejor de sí ante toda España".

Cabe destacar que los alumnos Héctor Sánchez del CIFP Politécnico de Santiago (oro en la modalidad Tecnología del automóvil) y Manuel Prada, del CIFP Someso de A Coruña (oro en la modalidad Tecnología de vehículos pesados) participarán con la delegación española en el campeonato mundial en Shanghai (China) previsto para septiembre de este año, y en el campeonato europeo que se celebrará en Alemania en 2027.