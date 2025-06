El conselleiro de Educación hablará con el subdirector de Inspección, pero defiende su "libertad de pensamiento"

Román Rodríguez avala al alto cargo si ejerce "con neutralidad" y resta importancia a la petición de la CIG: "Pide ceses constantemente"

POIO (PONTEVEDRA), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha prometido que hablará con el subdirector xeral de Inspección e Evaluación do Sistema Educativo, Enrique Prado Cueva, después de que la CIG haya reclamado este viernes su cese por una serie de artículos en los que, por ejemplo, llamaba "clase ociosa" al profesorado.

En cualquier caso, Rodríguez ha defendido la "libertad ideológica" de este cargo y el "pluralismo", frente a la "intolerancia" del "pensamiento único", siempre y cuando su trabajo lo haga "con neutralidad".

En concreto, la CIG ha pedido el cese de Prado Cueva por sus "firmes convicciones ideológicas puramente reaccionarias" y "ultraespañolistas", manifestadas a través de estos artículos que están subidos a Internet desde años atrás. En alguno de ellos cuestiona la atribución de competencias educativas a las comunidades autónomas.

Todo ello en medio de la polémica por las instrucciones para el nuevo curso, en las que la Xunta introdujo un párrafo para garantizar la "neutralidad ideológica" en los centros. A tal efecto, todas las actividades complementarias que se realicen en los colegios deberán ser informadas también a la Inspección educativa, de la que Prado Cueva es responsable.

Preguntado por los medios en un acto en Poio (Pontevedra), el conselleiro ha restado importancia a la reclamación del sindicato: "Bueno, la CIG pide ceses constantemente. Tiene pedido el mío, de directores xerais, de diferentes profesionales".

En cualquier caso, Román Rodríguez ha prometido "ver cuál es el motivo", "evaluar" y "hablar" con él, pero con la premisa de "respetar al que piensa diferente", porque es "básico y fundamental". Si no, estaríamos "en una especie de totalitarismo", ha añadido.

El conselleiro también ha alegado que en esta cuestión no se habla "de la persona", sino "de un cuadro técnico, de un subdirector". "Creo que aquí, precisamente, la neutralidad lo que posibilita es que haya el pluralismo. Y el pluralismo se basa en el respeto del que piensa como yo y del que piensa diferente", ha concluido.

PAZOS COUÑAGO: "LIBERTAD DE PENSAMIENTO"

También ha defendido la "libertad de pensamiento, dentro de los límites razonables de la democracia", el portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos Couñago, al ser preguntado este viernes al respecto en una rueda de prensa.

"Supongo que son convicciones ultraespañolistas las que no coinciden con las convicciones ultranacionalistas de la CIG", ha ironizado el dirigente popular, quien ha zanjado el tema apelando a que la labor de "cualquier funcionario" debe "juzgarse exclusivamente" por su trabajo "y no por si coincide o no con los posicionamientos de la CIG".