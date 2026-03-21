El conselleiro de Educación pide que "no se prejuzgue" al nuevo jefe territorial de A Coruña frente a críticas

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en una visita al IES Xelmírez II, a 21 de marzo de 2026. - CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha insistido en su defensa de la elección de José Santiago Freire como jefe territorial de Educación en A Coruña frente a las críticas de Anpas Galegas y la oposición: "Pido que no se prejuzgue a nadie antes de que empiece a desempeñar su función".

Tras conocerse el nombramiento, la asociación que agrupa a madres y padres expresó su "preocupación" y alegó que no contribuía "a generar la confianza necesaria". Por su parte, el BNG exigió su "cese inmediato" en base a "posiciones públicas previas machistas y franquistas".

Preguntado este sábado por si esta decisión podría deteriorar la relación con la comunidad educativa, Rodríguez ha rechazado que esto vaya a suceder. Lo ha perfilado como un funcionario que tiene una trayectoria de gestión "reconocida" y ha destacado su carácter "dialogante" y su "capacidad de resolución de problemas".

"Vamos a dejarlo a trabajar a ver si lo hace bien. O a lo mejor lo hace mal, eso es posible. Pero espero que tenga capacidad de resolver las problemáticas y hacer bien el trabajo que tiene por delante", ha concluido.

HUELGA EL 28 DE ABRIL

Por otra parte, cuestionado por si habrá reuniones de cara a la huelga convocada el 28 de abril por CIG-Ensino, STEG y las Asambleas Abertas do Ensino Público, Rodríguez ha contestado que la Consellería tiene "reuniones periódicas con las organizaciones sindicales" para atajar estas cuestiones.

"Siempre digo que parten de una gran mentira: parten de decir que no hay negociación para mejorar el sistema educativo. Y eso no es cierto", ha afeado. En este sentido, ha acusado a la CIG y al "entramado sociopolítico del nacionalismo", en el que incluye al BNG, de contar con un "calendario progresivo de manifestaciones" que "intentan generar una imagen de Galicia que no es real".

Preguntado también por una posible desconvocatoria, ha contestado: "Eso se lo tendrá que preguntar a ellos". Rodríguez ha afeado a la CIG no sumarse al acuerdo que ya existe con otros sindicatos y ha asegurado que "prefiere tener un canal único [de negociación] y, entre comillas, que los otros sindicatos no participen". "Pero también se puede sumar a esta línea que ya existe", ha añadido.