El conselleiro de Sanidade dice "no compartir los mantras ideológicos" de la manifestación de Vigo: "Yo no estuve"

Califica de "incontestable" el "compromiso" de la Xunta con la sanidad en el área y expresa "respeto" por quienes fuesen "con buena voluntad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha vuelto a cargar contra los "mantras ideológicos" de la Plataforma SOS Sanidade Pública, impulsora de la manifestación celebrada en Vigo en la tarde del jueves con decenas de miles de personas.

"En primer lugar, yo no estuve, lo que quiere decir que no compartía los mantras ideológicos de la asociación convocante", ha respondido, al ser preguntado por los medios este viernes en Santiago sobre una movilización que reclamaba "reconstruir" el área sanitaria de Vigo y protestar contra el modelo concesional del Hospital Álvaro Cunqueiro.

El conselleiro ha reiterado su "máximo respeto" por aquellas personas que "con buena voluntad" acudiesen a esta manifestación porque "todo es mejorable", tal y como ha reconocido posteriormente, si bien ha recalcado que el compromiso de la Xunta y de su departamento en esta comarca es "innegable".

En contraposición, el titular de Sanidade ha denunciado que "no hay tanto respeto" por parte de "todos esos políticos que utilizan la sanidad como una herramienta de lucha" porque "no reconoce ninguna bondad" por parte del sistema público. "Gente que siempre está en el 'no', gente que no aporta posibles soluciones, que cree que esa es la manera para crecer políticamente", ha añadido Gómez Caamaño.

Para cerrar este asunto, el conselleiro ha calificado como "incontestable" el "compromiso" de la Xunta con la sanidad en Vigo, a la que dedica "mil millones de euros" este año.

"Hay un frontispicio en una universidad norteamericana que pone 'aquí solo creemos en Dios, todos los demás tienen que traer datos'. Los datos son incontestables", ha recalcado.

Así, Gómez Caamaño se ha referido al nuevo centro de salud Olimpia Valencia de la ciudad olívica, al nuevo de Moaña y a la ambulancia habilitada para O Morrazo.

UN HOSPITAL "MODÉLICO"

Sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro, ha reivindicado que es "modélico en toda Europa" y ha destacado que realiza al año "4.000 inervenciones" más al año con respecto al anterior Hospital Xeral.

"Un hospital --el Álvaro Cunqueiro-- que es público, que es flexible, moderno, que se adapta según las necesidades y, por tanto, que se hizo en un momento muy complicado y que la única manera viable de hacerlo es como se hizo", ha detallado.