El Consello da Cultura cree que el pacto PP-PSdeG debería "tener un mayor alcance" en el ámbito educativo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Dolores Vilavedra, considera que el acuerdo sellado este jueves entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Galicia debería "tener un mayor alcance educativo".

En declaraciones a Europa Press, la presidenta del organismo asesor y consultivo considera que el documento incorpora una parte "muy amplia y sustantivo" de la agenda formulada por el CCG en el documento de conclusiones del foro 'Un país coa súa lingua', algo que valora "satisfactoriamente". Una incorporación de medidas que ve "especialmente intensa en los ámbitos de la Sanidad, las tecnologías, los recursos lingüísticos y la transmisión familiar y juvenil".

Sin embargo, apunta que en el ámbito educativo el plan "podía y debía tener un mayor alcance". "La propuesta toma como referencia un equilibrio entre las dos lenguas oficiales que no se corresponde plenamente con la realidad sociolingüística actual de Galicia", sostiene.

A este respecto, subraya que el equilibrio normativo entre las lenguas no puede hacer una abstracción de la diferente situación social de partida de cada una. "En este ámbito echamos en falta, por lo tanto, una mayor ambición, valentía y creatividad", explica.

La presidenta del Consello da Cultura indica que la situación del gallego entre las generaciones más jóvenes requiere respuestas capaces de "ir más allá de una distribución equilibrada de los usos lingüísticos" y de actuar sobre los factores que están condicionando su transmisión y su uso efectivo.

"Y, sobre todo, requiere confiar más en la capacidad de compromiso e innovación de la comunidad educativa, ofreciéndole herramientas y márgenes de actuación para impulsar experiencias que permitan avanzar en la normalización del gallego", subraya.

Con todo, sí valora positivamente que el acuerdo concrete un cronograma para el desarrollo de las medidas y establezca mecanismos de evaluación, tanto por parte de la Secretaría Xeral da Lingua como a través del Consello Asesor da Lingua, en el que el Consello da Cultura Galega estará representado.

El siguiente paso, en su opinión, será comprobar como los compromisos asumidos se traducen en aplicación defectiva, recursos y resultados medibles. Por eso, reitera la disposición del CCG a colaborar en el desarrollo y seguimiento del Plan y a participar actívamente en los órganos para los que se requira nuestra presencia.