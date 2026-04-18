El Consello de la Xunta aprobará "próximamente" el decreto para la reordenación de los PAC

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha anunciado que llevará "próximamente" al Consello de la Xunta el decreto para regular la actividad en los Punto de Atención Continuada (PAC) los sábados por la mañana.

Tal y como ha detallado el titular de Sanidade en declaraciones a los medios este sábado en Santiago, Gómez Caamaño ha señalado que esta iniciativa va asociada a "un plan de voluntariedad incentivado" que "se suma a otras muchas medidas tomadas en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores".

En este sentido, el conselleiro ha recordado que esta "reordenación sanitaria en los PAC" viene motivada por dos factores: "el compromiso de la Xunta de cumplir con los acuerdos de la mesa sectorial" y "la necesidad de garantizar la cobertura asistencial".

Para ello, ha explicado que se necesita "una cobertura legal y seguridad jurídica", así como "reordenar la atención continuada".

Entre los acuerdos respaldados por UGT, CC.OO y CSIF se recoge este programa especial para la cobertura de las jornadas de los sábados en los PAC. Así, a partir del 1 de junio, las jornadas de 24 horas en sábado contarán con una retribución adicional de 168 euros para profesionales médicos, 135 euros para el personal de enfermería y de 96 euros para el personal gestión y servicios.