La Xunta declara el nuevo Cesga proyecto estratégico de investigación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La construcción del nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) se ha convertido este lunes en el primer proyecto estratégico de investigación de iniciativa pública de Galicia tras su aprobación en el Consello de la Xunta.

Se trata de una nueva figura, creada por el propio Gobierno autonómico, que permitirá agilizar el proceso y simplificar los trámites administrativos para hacer que el edificio del Cesga sea una realidad en verano 2026, "acelerando así el liderazgo de Galicia en supercomputación y tecnologías cuánticas".

Tal y como ha indicado la Xunta en una nota de prensa, para la declaración fue necesario que este proyecto estuviese en exposición pública, que se resolvió sin ninguna alegación el pasado mes de septiembre "y con todos los informes pertinentes favorables".

Así, "se podrá avanzar de forma inmediata en la tramitación técnica y administrativa de las obras e instalaciones, garantizando su ejecución dentro de los plazos fijados". Además, ha destacado que la consideración de proyecto estratégico implica la "tramitación preferente y urgente", la prevalencia sobre el planeamiento urbanístico, la exención de licencia municipal y la coordinación interadministrativa.

En cuanto a la dotación de equipamientos, el nuevo Cesga albergará el nuevo superordenador Finisterrae IV, un sistema de almacenamiento y un ordenador cuántico que cuentan con un presupuesto de 34 millones de euros.

En el caso del superordenador, la Xunta ha explicado que proporcionará una potencia adicional para cubrir necesidades de inteligencia artificial, mientras que la ampliación del almacenamiento posibilitará albergar gran cantidad de datos de modo permanente. Mientras que el nuevo ordenador cuántico "supondrá darle al Cesga nuevas capacidades y completar su oferta actual".

Con una inversión total de 56 millones de euros, el nuevo Cesga será complementario a la actual sede ubicada en el campus universitario de Santiago de Compostela y supondrá "un importante incremento" de la capacidad de cálculo y almacenamiento científico, reforzado ahora por la Fábrica de IA.

De este modo, este centro mixto de la Xunta y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) "seguirá mejorando los servicios que presta y que redundan en una mejora de la calidad de vida de los gallegos, contribuyendo a fortalecer y ampliar las colaboraciones que el centro mantiene con empresas tractoras de diversos sectores".

Asimismo, la Xunta ha celebrado que este crecimiento tecnológico se acentúa aún más con la concesión de la Fábrica de inteligencia artificial 1HealthAI, que se instalará en el nuevo edificio del Cesga.

Con todo, ha anunciado que está previsto que en los próximos días comience la construcción del edificio con una inversión de 13 millones de euros, localizado en el polígono de A Sionlla. Concretamente, se levantará en una parcela de más de 9.100 metros cuadrados en que se actuará sobre 5.900 metros cuadrados, de los cuales el edificio contará con 2.700 m y los exteriores del centro con 3.250 m.

REFUERZO DEL EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

Por otro lado, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado este lunes tras la reunión semanal de su Gobierno de que el Consello ha acordado "incrementar en un 35% las aportaciones a las tres universidades gallegas para reforzar el equipamiento de investigación".

En concreto, el Gobierno autonómico destinará este año más de 12,5 millones de euros a esta línea de actuación, lo que supone 3,3 millones más que el convenio del pasado año. Según ha explicado, la Universidad de Santiago recibirá 5,1 millones de euros, la Universidad de Vigo contará con 4 millones y la Universidad de A Coruña 3,4.

Asimismo, antes de que termine el año estará disponible una plataforma para que los centros de investigación gallegos puedan compartir equipos científico-técnicos.

En concreto, los centros de investigación podrán intercambiar a través de la web recursos, "posibilitando un mayor acceso a todo tipo de materiales para los diferentes agentes de la I+D+i gallega". El objetivo final es avanzar en una estrategia que permita la gestión "eficiente e integrada" de los recursos y capacidades del Sistema universitario de Galicia (SUG).

Según ha explicado la Xunta, el primer bloque del acuerdo se centra en el refuerzo de los recursos innovadores destinados a los estudios de grado y máster.

Se trata, en concreto, de la adquisición de equipación científica e instrumentación avanzada; acondicionamiento y digitalización de espacios educativos; acceso a recursos digitales y la conformación de "plataformas de conocimiento y divulgación que les permitan a los estudiantes y docentes mantenerse al frente del desarrollo tecnológico y adquirir las competencias necesarias a través de sus estudios universitarios".

Se incluye, también, equipamiento e infraestructuras con destino a los tres campus de especialización acreditados por la Xunta --Campus Industrial de Ferrol, Campus Terra de Lugo y Campus Agua de Ourense--.

El segundo bloque del acuerdo está centrado en el fortalecimiento de las infraestructuras de los servicios centrales de las universidades, así como en la consolidación de la equipamiento de los centros de la Red CIGUS, "para maximizar el impacto de sus actividades al mismo tiempo que se impulsa el uso compartido y racional de las infraestructuras".

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE VIGO

En otro orden de asuntos, el Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la firma de la adenda al convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y la Universidad de Vigo para la ejecución del estudio de identificación y marca selectiva de larvas de mejillón.

Esta modificación responde a la propuesta de la Comisión de Seguimiento para cambiar las cláusulas séptima, octava y novena del citado convenio, relativas a la financiación, justificación y ejecución, ha detallado el Gobierno gallego.

En este sentido, ha detallado que las causas de estas modificaciones fueron, por un lado, que el trabajo de campo de recogida de muestras está siendo "más agresivo del esperado", aumentando de cuatro a siete puntos de recogida.

Además, ha indicado que la cantidad de muestras recogidas está requiriendo trabajo de laboratorio adicional. Por otro lado, la obligatoriedad de realizar determinados gastos de personal investigador posterior a 30 de junio, "obligó a ampliar el período de gasto y pago hasta el 31 de julio de 2026; quedó como fecha límite para la presentación de documentación justificativa el 31 de agosto de 2026, así como un aumento en el presupuesto en 10.400 euros".

Con todo, el Consello ha aprobado la licitación de un acuerdo marco con el objetivo de cubrir las necesidades de ordenadores de los centros educativos públicos en los próximos tres años, con un valor estimado de 29,4 millones de euros.

El acuerdo establece las condiciones por las cuales se podrán comprar hasta 48.000 ordenadores a las empresa que resulten adjudicatarias para cada uno de los tres lotes previstos. Estos tres lotes están formados por hasta 10.000 ordenadores de sobremesa, 10.000 ordenadores portátiles y 28.000 ordenadores ultraportátiles, destinados a las aulas, a los profesores y al alumnado.