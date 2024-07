Contas reprocha a las siete ciudades gallegas una falta de "planificación estratégica" ante la covid-19

Solo Vigo, A Coruña y Pontevedra "aprobaron algún tipo de normativa interna" sobre contrataciones en situaciones de emergencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consello de Contas considera que, ante la crisis de la covid-19, los ayuntamientos de las siete ciudades gallegas --Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago, Pontevedra y Ferrol-- no tuvieron "una planificación estratégica local" parta adoptar medidas ante esta crisis.

Según un informe publicado este viernes por el órgano fiscalizador, ni hubo "objetivos bien definidos", ni tampoco" indicadores que permitieran hacer un seguimiento de la efectividad de las posibles medidas implantadas". Por tanto, de cara a futuras situaciones de emergencia, les recomienda "aprobar planes de contingencia".

Todo ello figura en este informe de Contas elaborado tras analizar los presupuestos municipales entre los años 2018 y 2021, así como las medidas emprendidas por las entidades locales gallegas de más de 50.000 habitantes para paliar los efectos de la pandemia.

De acuerdo con sus datos, las siete ciudades redujeron su grado de ejecución presupuestaria entre los años 2018 y 2021, debido principalmente a la covid. Pero se observan notables diferencias entre las urbes, al caer Ourense un 30,25%, hasta una ejecución presupuestaria de solo el 47,25% en 2021; y Ferrol, donde solo diminuyó un 0,64%, hasta el 62,7%.

En el medio de ambas se sitúan las restantes: Lugo anotó una disminución del 19,33%, con un grado de ejecución del 59,92% sobre sus cuentas de 2021; Santiago una caída del 11,27%, hasta el 71,61%; Pontevedra un 4,9%, al 71,41%; A Coruña un 4,6%, al 76,2%; Vigo con un 4,02% menos, en un 77,21% de ejecución en el año 2021.

GASTOS E INGRESOS

El gasto agregado de los siete ayuntamientos urbanos de la Comunidad se incrementó un 2,6% entre los años 2018 y 2021. Sin embargo, esta tendencia no es generalizada, ya que este alza se debe a las drásticas subidas de Lugo (+40,77%) y Ourense (+16,35%), más los incrementos de Ferrol (+7,43%) y Pontevedra (+5,21%).

Y es que en el lado opuesto se situaron los otros tres ayuntamientos, que precisamente son los que manejan los presupuestos más grandes. Así, Vigo disminuyó su gasto un 7,48% en tres años, A Coruña lo hizo en un 1,86% y Santiago, en un 0,83%.

En cuanto a los ingresos, entre los años 2018 y 2021 se observa una "ligera tendencia al alza", con el Ayuntamiento de Ferrol con el mayor incremento con un 20,03%. Ocurrió lo mismo, con menor medida, en Lugo (+6,07%), Vigo (+4,76%), Pontevedra (+3,36%), Santiago (+1,27%) y A Coruña (+0,37%). La única ciudad cuyo gobierno recaudó menos fue Ourense, con un 5,43% de bajada.

MEDIDAS SOBRE IMPUESTOS PROPIOS

En la parte de recomendaciones, el Consello de Contas advierte que las medidas adoptadas por los ayuntamientos sobre impuestos propios para hacer frente a la covid-19, como exenciones o moratorias en el cobro de tasas, "no afectaron de forma importante" a la recaudación. Por tanto, el órgano fiscalizador recomienda que realicen un "seguimiento del impacto" que tienen estas medidas.

Además, Contas destaca cómo cinco de los principales ayuntamientos, a excepción de los dos de menor población --Pontevedra y Ferrol--, recibieron del Estado una ayuda extraordinaria para el transporte público y para aliar la reducción de ingresos. De hecho, esta ayuda financiera "representa el 75,4% de los recursos adicionales" recibidos por los municipios de más de 50.000 habitantes.

Por parte de la Xunta, fueron beneficiarias de sus ayudas directas las siete ciudades, aunque representó, en su caso, el 8,6% de los recursos adicionales que ingresaron. A mayores, los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Ferrol recibieron subvenciones de la Diputación por valor total de 2,9 millones, el 15,9% de los recursos adicionales.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

En lo que respecta a contratación pública, marcada por las situaciones de emergencia provocadas por la covid, el Consello de Contas señala que solo Vigo, A Coruña y Pontevedra "aprobaron algún tipo de normativa interna" sobre la no paralización de procedimientos de contratos iniciados o las instrucciones para la tramitación de aquellos vinculados a la pandemia.

Así, los contratos urgentes de mayor relevancia económica fueron los referidos a la limpieza y desinfección de espacios públicos, refuerzos en servicios de asistencia social y alimentos a personas en situación de desamparo, así como la adquisición de material informático para que los empleados municipales pudiera teletrabajar.

Con todo, Contas destaca que "solo el Ayuntamiento de Vigo" publicó en su perfil del contratante la "mínima información exigible" para la contratación por la vía de emergencia de acuerdo con la ley estatal de contratos del sector público.

No obstante, en cuanto al envío de información contractual a través de la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales habilitada por el Consello de Contas, Vigo, A Coruña, Ourense y Pontevedra no comunican haber tramitado contratos por la vía de emergencia y el de Ferrol "no remitió ninguna información" entre 2020 y 2021.

Del mismo modo, Santiago solo informó por la plataforma de rendición sobre los contratos de emergencia formalizados en 2020 y el Ayuntamiento de Lugo no informó sobre todos.

Por todo ello, Contas recomienda "dar mayor transparencia" a la contratación menor y a los de urgencia, al tiempo que sugiere que las entidades locales se doten de "manuales de contratación".