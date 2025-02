Continúa el debate de la primera ley regional europea de IA con el rechazo de la oposición por "poco ambiciosa"

El PP deniega de nuevo tramitar una norma "resesa" del BNG para crear una fundación gallega de ciencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ley gallega de inteligencia artificial (IA), que será la primera de una región europea en esta materia, ha superado el debate de totalidad en la Cámara autonómica con el rechazo del PP --Democracia Ourensana se ha abstenido-- a las enmiendas de BNG y PSdeG, que tachan la norma de "poco ambiciosa".

En el pleno del Parlamento de este martes, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha destacado que se busca el desarrollo de una inteligencia artificial "ética" y "segura", "centrada en las personas". Defiende que se hace de la "forma más ambiciosa" en el ámbito competencial gallego.

Remarca que la norma nace con tres objetivos principales: disponer de una IA segura y salvaguardar los derechos de la ciudadanía, mejorar la eficacia de la Administración autonómica y consolidar a Galicia como región de referencia en Europa en esta materia.

De este modo, Corgos valora que "esta tecnología permite también reducir tiempos y liberar a las personas que trabajan en la Administración de tareas repetitivas o de busca de documentación". "Estamos hablando de una apuesta por el futuro, por la innovación y por el bienestar de la sociedad", subraya.

NORMA

Las actuaciones de la Administración gallega y de su sector público que impliquen el uso de esta tecnología deberán contar con un informe de proyecto de IA que, además de describir su funcionamiento y características detalladas, incluirá una evaluación de impacto relativo a los derechos fundamentales de las personas, de acuerdo con el modelo de la Oficina Europea de IA.

La norma contará con la supervisión humana todos los procedimientos administrativos que empleen esta tecnología siempre que sea necesaria o solicitada por cualquier persona implicada.

La ley regula la creación de nuevos órganos, como la Oficina de Intelixencia Artificial de Galicia o el Consello Galego de Intelixencia Artificial, que velará por la prevención, detección y eliminación de riesgos y resultados negativos; así como el inventario de sistemas de IA, que reflejará el ciclo de vida de cada sistema.

Actualmente, la IA ya se emplea en la Administración gallega para cuestiones como reducir hasta una tercera parte las lesiones que pueden pasar desapercibidas en una lectura convencional de las mamografías para la detección de cáncer de mama, así como poder analizar un mayor número de pruebas en menor tiempo.

También se emplea la IA para ayudar a personas a encontrar empleo, al relacionar oferta y demanda laboral a través de una herramienta pionera en España y Europa, que permitirá realizar el perfilado competencial de 70.000 personas hasta septiembre de 2025. Además, destaca su importancia para sectores como educación, energía o transporte.

La ley reconocerá el carácter de sector estratégico para las empresas cuya actividad tenga relación directa con esta tecnología. Entre las medidas para la promoción de la IA en los sectores privados, la ley impulsará la creación de factorías de inteligencia artificial alrededor del Centro de Supercomputación de Galicia.

También facultará la creación de un sistema de vigilancia tecnológica en inteligencia artificial para las empresas y regulará la creación de programas de incubación, aceleración y consolidación de 'startups' en IA.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

El BNG y PSdeG han defendido sendas enmiendas a la totalidad --Democracia Ourensana ha declinado intervenir tanto en este debate como en el posterior de textos legislativos--.

Por un lado, Daniel Castro (BNG) lamenta la "falta de ambición que tiene esta ley", si bien avanza que el Bloque presentará "muchas enmiendas parciales" porque el Bloque cree en la importancia de que la IA "puede mejorar" la vida de los ciudadanos.

Y es que cree necesario "mucho más control y regulación" frente a una IA dominada por "mil millonarios" de tecnológicas que identifica con la "ultraderecha".

Castro se ha quejado de la "nada absoluta" en la promoción del gallego que incluye el texto, además de reprochar cuestiones como que los sindicatos no estén el Consello de IA que se creará. El diputado nacionalista ha cerrado su intervención con un texto creado por IA tras preguntarle a DeepSeek sobre la postura del Bloque, una respuesta en la que se habla de que la inteligencia artificial debe ser una "herramienta para el progreso de Galicia". "No iba desencaminada", ha dicho.

Julio Abalde (PSdeG) critica que el PP busca aprobar esta ley con "mucha prisa" y "muchas carencias" solo para "cumplir un objetivo propagandístico" en "lugar de aprobar una buena ley".

Ve el texto una "oportunidad perdida" en vez de dar un "salto cualitativo" en el desarrollo de esta tecnología. Entre otras carencias, apunta a solo una mención genérica a la lengua gallega, obviar los derechos de la propiedad intelectual, falta de impulso del Cesga (Centro de Supercomputación de Galicia) y solo citar "en el preámbulo" a la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).

Mientras, Julio García Comesaña (PPdeG) ha señalado que le parece "curioso" que se diga que esta ley "no es ambiciosa". Hace mención a que Asturias va a desarrollar una norma "exactamente igual a esta", al tiempo que subraya que se garantizarán los derechos de los ciudadanos. "No sé qué parte de esto no se entiende". "A lo mejor, si le pregunta a ChatGPT, se lo explica mejor", le ha espetado al Bloque

Incide en que esta es una ley para el sector público autónomico y asevera que "el gallego está totalmente garantizado en esta ley". No obstante, el diputado popular reconoce que la ley "tiene capacidad de ser mejorada", por lo que tiende la mano a la oposición.

FUNDACIÓN PARA LA CIENCIA

Por otra parte, el pleno ha acogido el debate de la toma en consideración de un texto legislativo del Bloque en el que se pedía crear la Galega para a Ciencia (Innogal). Ha sido rechazado por el PPdeG --con voto favorable del PSdeG y abstención de DO--.

Esta propuesta del Bloque fue presentada de forma exactamente igual en 2023, pero el Bloque ha decidido traerla del nuevo a pleno ante el anuncio de la Xunta de crear una fundación de atracción de talento en ciencia.

Olalla Rodil (BNG) ha pedido "construir un gran pacto gallego por la ciencia". Aboga por el diseño de una carrera investigadora "estable" y un programa para retener y atraer talento.

También critica la baja inversión en I+D+i de Galicia, un 1,25% del PIB, por detrás del 1,49% del Estado y del 2,3% de la UE.

Julio Abalde (PSdeG) ha apelado a que todas las fuerzas firmen un pacto gallego por la ciencia e innovación, "fuera del debate político". Considera necesario una "reforma completa" con una nueva ley después de 12 años.

En cambio, García Comesaña (PP) ha cargado contra un texto "reseso" en el que "ni cambiaron la exposición de motivos" respecto a la de 2023. Recrimina que al BNG "se le está pasando el arroz" al ver cómo la Xunta "toma la iniciativa" en la materia.

En su réplica, Rodil ha ironizado con que la propuesta está "tan resesa" que el PP apuesta por una iniciativa "copiada pero mal". "Podemos volver a traerla otra vez, no pierdan la esperanza", ha concluido.