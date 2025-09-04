Continúan los trabajos de achique y de enderezado del buque Awadi, que arde en el puerto de Ribeira desde el lunes

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan por apagar el incendio del buque Awadi, en el puerto de Ribeira, a 2 de septiembre de 2025, en Ribeira, A Coruña - Elena Fernández - Europa Press

Los técnicos trabajan ahora en determinar las causas por las que no se pudo enderezar de todo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Continúan los trabajos en el buque Awadi, incendiado este lunes en el puerto de Ribeira. Las labores se centran ahora en el achique de agua y en intentar enderezar el barco, algo que consiguieron parcialmente este miércoles.

Según ha informado la Consellería do Mar, la situación evoluciona "lenta pero favorablemente". El objetivo prioritario es enderezar el barco para eliminar el riesgo de hundimiento y, para ello, durante toda la jornada del miércoles se trabajó en el achique de agua residual por la presencia de hidrocarburos a través de medios especializados.

Consiguieron evacuarse unos 40.000 litros de agua en tres camiones cisterna y también fueron sustituídos los paños contaminados desplegados en el interior de la barrera anticontaminación, "sin apreciar contaminación por fuera del perímetro".

Gracias a esta labor, se consiguió enderezar en parte el barco, aunque no todavía por completo. Destacan que los técnicos trabajan ahora en determinar las causas por las que no se pudo enderezar de todo y, en paralelo, continúa el achique de aguas con nuevos camiones cisterna, dado que se estima que faltan unos 6.000 litros de ayuda en el interior del buque.

Precisamente a Ribeira se ha desplazado esta mañana la conselleira de Mar, Marta Villaverde, que ha visitado la Cofradía de Pescadores. Allí ha agradecido a los medios desplazados su "compromiso, profesionalidad y dedicación", "constantemente pendientes desde que se produjo la incidencia, trabajando para minimizar las consecuencias".

Ha destacado también la recuperación de la actividad en la parte comercial del puerto.

"Esperamos que, cuanto antes, ya que no se produjeron daños personales, se solvente esta incidencia y podamos recuperar la actividad normal en el municipio", ha deseado.