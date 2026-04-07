Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada pública durante su jornada laboral, en la oficina de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los contribuyentes gallegos contarán con nuevas deducciones en la campaña de la renta que empieza este miércoles, correspondiente al año 2025.

Además de las deducciones en vigencia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó este lunes después del Consello que hay "nuevos beneficios fiscales" en distintos ámbitos.

Así, en materia de vivienda, existe una deducción por gastos derivados de la adecuación de inmuebles vacíos con destino al arrendamiento como viviendas (del 15% de las cantidades satisfechas sobre una base máxima de 9.000 euros por vivienda). Por su parte, el arrendamiento de viviendas vacías da derecho a una deducción de 500 euros.

Asimismo, las familias contarán con una deducción del 15% de las cantidades satisfechas por la adquisición de libros de texto y material escolar de educación primaria, secundaria obligatoria y educación especial, con un límite de 105 euros por descendiente matriculado.

Están aprobadas también deducciones por las ayudas y subvenciones recibidas por personas con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica o con sus fenotipos y por las ayudas a afectados por la talidomida en España durante el periodo 1950-1985.

Por otra parte, afectados también podrán deducir las subvenciones y/o ayudas obtenidas a consecuencia de los daños causados por los incendios forestales que provocaron la activación del plan especial de protección civil ante emergencias por incendios forestales en situación 2 acaecidos en Galicia en 2025 que integren la base imponible.

VIVIENDA

En lo que se refiere a vivienda, para alquiler pueden acogerse a deducciones los contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años. También se aplican para inversiones en instalaciones de climatización y/o agua caliente sanitaria que empleen energías renovables en la vivienda habitual y para obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares, así como por los gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos.

También están establecidas ventajas fiscales para la rehabilitación de bienes inmuebles en centros históricos y para la adquisición o rehabilitación de viviendas en las denominadas 'aldeas modelo'.

OTROS

En cuanto a empresas, existen deducciones por inversión en empresas agrarias, por la compra de acciones o participaciones en entidades de nueva creación, por inversiones en acciones de entidades cotizadas en el segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bursatil y por donativos destinados a la I+D+i.

Asimismo, se aplicarán deducciones por adquisición de acciones o participaciones sociales para la constitución o amplicación de capital de sociedades cuyo objeto social exclusivo sea la realización de proyectos declarados de especial interés público, social o económico.

También los deportistas de alto nivel pueden deducir ayudas. Según Rueda, las medidas fiscales consolidadas desde 2022 permitirán a cada contribuyente ahorrar una media de 475 euros en la declaración de la renta.

MÁS CAMBIOS

Por su parte, expertos de TaxDown --compañía de asesoramiento fiscal-- señalan que Galicia "introduce este año tres nuevas deducciones autonómicas, elimina otras dos de carácter temporal vinculadas a emergencias ya superadas y actualiza una de las ya existentes".

En concreto, se refiere a la incorporación de la nueva deducción del 15% de los gastos destinados a adecuar inmuebles vacíos para su arrendamiento, incluyendo costes de reparación, conservación, certificado energético o formalización del contrato, con una base máxima de 9.000 euros por inmueble y un límite de 3.000 euros anuales, siempre que el inmueble hubiera estado previamente vacío y el contrato de alquiler se formalice tras la realización de los gastos.

También apunta a la introducción de la deducción de 500 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, aplicable en el primer período impositivo en que se alquile el inmueble, siempre que se destine a vivienda habitual del arrendatario.

Asimismo, alude a la incorporación de una deducción del 15% por la adquisición de libros de texto y material escolar, hasta 105 euros por hijo, aplicable a las etapas educativas de Educación Primaria o ESO. Esta deducción puede aplicarse al progenitor que conviva con el menor o al 50% entre ambos.

La campaña de la renta 2025 incorpora la actualización del listado de municipios con derecho a la deducción adicional por nacimiento o adopción en zonas en riesgo de despoblación, sin cambios en el importe, pero sí en el ámbito geográfico de aplicación.

Por último, se eliminan la deducción por subvenciones vinculadas a los incendios forestales de 2022 y la deducción asociada al accidente pirotécnico de Tui (Pontevedra), ambas de carácter temporal y ya no aplicables en la renta 2025.