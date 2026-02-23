Controlado un incendio forestal en Navia de Suarna (Lugo) que afecta a una superficie de 15 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Medio Rural ha informado este lunes de que permanece controlado un incendio forestal en el ayuntamiento lucense de Navia de Suarna, en la parroquia de Vallo.
En concreto, ha detallado que el fuego se dio por controlado a las 18.41 horas, pero se inició a las 15.48 horas de este lunes y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de cerca de 15 hectáreas.
Para su extinción se ha movilizado a tres agentes, cinco brigadas, cinco motobombas, una pala, un técnico y un helicóptero.