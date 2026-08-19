Convocadas las ayudas para menores de 36 años para comprar viviendas en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha convocado las ayudas destinadas a menores de 36 años para la adquisición o autopromoción de vivienda en ayuntamientos con población igual o inferior a 10.000 habitantes.

La convocatoria ha sido publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y el plazo de solicitudes estará abierto del 27 de agosto hasta el 16 de noviembre.

El objetivo de las aportaciones es facilitar a la juventud el acceso a una vivienda en régimen de propiedad, a través de su adquisición o de su propia promoción, en una parcela o solar de propiedad de la persona solicitantes de esta línea de ayudas.

La cuantía máxima de la ayuda será del 20% del precio de adquisición de vivienda o del coste de autopromoción, sin incluir los gastos y tributos inherentes, con un máximo de 15.000 euros por vivienda.

Así, el precio de adquisición de vivienda, incluidos los anexos, y el coste de la autopromoción de la vivienda será igual o inferior a 250.000 euros.

Las ayudas serán destinadas a viviendas que deberán ser residencia habitual y permanente durante un plazo de cinco años desde su adquisición o desde la finalización de la obra, en caso de la autopromoción.

Además, según recogen las bases de la convocatoria, ni la persona solicitante ni ninguna de las personas integrantes de su unidad de convivencia serán propietarias o usufructuarias de alguna vivienda en territorio español.