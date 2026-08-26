Corgos sobre los presupuestos: "Tenemos más proyectos de los que podemos financiar, por eso tenemos que priorizar"

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos - XUNTA

LUGO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha asegurado este miércoles en Lugo que la ciudad contará con la correspondiente representación en los próximos presupuestos de la Xunta, aunque ha señalado que el Gobierno gallego se encuentra todavía en una fase de asignación de recursos y definición de prioridades.

"Lugo es una de las ciudades más importantes de Galicia y tendrá su representación en los presupuestos como corresponde", ha afirmado Corgos durante la inauguración de la exposición '40 años de fondos europeos en Galicia', que permanecerá en la ciudad hasta el próximo 4 de septiembre.

El conselleiro ha explicado que en estos momentos la Xunta está trabajando con las diferentes consellerías para concretar los principales proyectos que se incorporarán a las cuentas autonómicas. "Ahora estamos en etapa de asignación de recursos, hablando con las consellerías y definiendo cuáles serán los principales proyectos", ha explicado.

Corgos reconoce que el Ejecutivo autonómico maneja más iniciativas de las que puede financiar, por lo que será necesario establecer prioridades. "Tenemos más proyectos de los que podemos financiar y por eso tenemos que priorizar", ha apuntado.

Por su parte, la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha situado entre las principales prioridades del Concello el proyecto del centro de salud del Sagrado Corazón, una actuación que ya cuenta con presupuesto. La regidora ha explicado que el Ayuntamiento está a la espera de recibir en los próximos días los terrenos necesarios para avanzar en la iniciativa.

"Para el Ayuntamiento de Lugo, el centro de salud del Sagrado Corazón es una prioridad", ha afirmado Candia, que quiere abordar cuanto antes el proyecto con el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño.

La alcaldesa ha mostrado su disposición a mantener una reunión con el responsable de Sanidad para avanzar en una actuación que calificó de "ilusionante" para la ciudad y que considera prioritaria dentro de las inversiones pendientes en Lugo.