Un corrimiento de tierras corta la carretera DP 4803 y deja al aire los cimientos de una vivienda en Miño (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un corrimiento de tierras ha provocado el corte de la carretera DP 4803 que une Miño y Perbes y ha dejado al aire los cimientos de una vivienda situada justo sobre la playa de Lago, en Miño.

Según han informado fuentes del ente provincial -- que posee la titularidad de la vía --, personal técnico del departamento de Vías e Obras se desplazó "desde el primer momento" para evaluar la situación y "garantizar la seguridad".

Como medida preventiva, indican, se decidió cortar el tráfico en la vía afectada, evitando así riesgos para los usuarios. Está habilitado un desvío alternativo debidamente señalizado para minimizar las afecciones a la circulación mientras se analiza el alcance del incidente.

La Diputación avanza también que encargará, por vía de urgencia, un estudio geotécnico y geofísica que permita determinar "con precisión" la magnitud y el alcande del movimiento del terreno.

El objetivo, indican, es evaluar las condiciones de estabilidad del terreno y definir las actuaciones necesarias para "garantizar la seguridad" y "restablecer el tráfico con la mayor brevedad posible".

