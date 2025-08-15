Cortada la N-120, la N-525 y la Ou533 en varios puntos por los incendios con afectación también en la A-52

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de cortes en diferentes carreteras de la provincia de Ourense por los incendios forestales que están afectando a la misma.

En concreto se trata de la N-120 cortada desde las 15.40 en el 471, en su paso por Quiroga. También la Ou533 entre el km 0 y el 6 desde las 14.15. Además se ha cortado la N-525 desde las 15.50 entre los km 177 y 178 y el enlace de la OU-1018.

De esta manera los cortes afectan a uno de los principales accesos con Castilla y León. A mayores, la Guardia Civil ha señalado dificultades en el tráfico entre Riós y Benavente, por embotellamiento de coches.

Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para qué "nadie viaje por esa zona". Asimismo, fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press no han descartado el cierre de la autovía.

De hecho, por redes sociales, la DGTha informado que se cortó por incendio la A-52, entre los puntos kilométricos 111 al 127 en ambos sentidos y en Zamora (Lubián) en el punto kilométrico 103 sentido creciente para poco después precisar que se ha ampliado el corte en la A-52 hasta el kilómetro 143 en ambos sentidos.