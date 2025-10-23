Cortada la N-525 en Bandeira (Pontevedra) tras una colisión entre un turismo y un camión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La N-525, a su paso por Bandeira en el municipio pontevedrés de Silleda, está cortada totalmente por una colisión entre un turismo y un camión.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 15.00 horas de este jueves y hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Guardia Civil.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el corte de la vía se produce desde el kilómetro 309.3 al 309.4 en ambos sentidos de la circulación.