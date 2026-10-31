Cortado un carril en el túnel de Folgoso por un vehículo averiado

Vehículo averiado en el túnel do Folgoso - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El carril derecho del túnel de O Folgoso, en la A-52, permanece cortado debido a un vehículo que se averió en la mañana de este sábado, 31 de octubre.

Así lo ha indicado la Guardia Civil de Pontevedra, que precisó que por el momento el tráfico por dicho carril continúa detenido, hasta poder movilizar el vehículo.

El turismo se encuentra detenido en el arcén, en el interior del túnel. Hasta allí se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, para dirigir el tráfico.

Este túnel se encuentra en la A-52 (Autovía de las Rías Baixas), entre los puntos kilométricos 278 y 281, en el municipio de A Cañiza (Pontevedra).