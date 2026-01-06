A Coruña acoge la celebración de la Pascua Militar, que marca el inicio del año militar

Pascua Militar en A Coruña - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Capitanía General de A Coruña ha acogido este martes la celebración de la Pascua Militar, acto que marca el inicio del año militar y que fue presidido por el general Marcial González Prada, representante institucional de las Fuerzas Armadas, quien ostentó la representación de S.M. el Rey.

El acto comenzó con la rendición de honores a la autoridad que presidía en la Plaza de la Constitución y, a continuación, tuvo lugar una recepción en el Salón del Trono durante la cual se impusieron diversas condecoraciones al personal civil y militar de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil.

Posteriormente, el general Prada felicitó la Pascua Militar en nombre de S.M el Rey a todos los jefes militares de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil asistentes.

Entre las autoridades presentes estaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, entre otros.