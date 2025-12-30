A Coruña aprueba un presupuesto de 375 millones para 2026, con acuerdo de PSOE y BNG y denuncias de "inejecución" del PP

Archivo - Ayuntamiento de A Coruña - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de A Coruña ha aprobado un presupuesto de 375 millones de euros para 2026, con el respaldo de socialistas y nacionalistas -- que firmaron este lunes el acuerdo alcanzado sobre las cuentas -- y denuncias de "inejecución" de partidas por parte del PP en relación a este año y el ejercicio anterior.

En la sesión plenaria, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, ha destacado que las distintas partidas incluidas buscan "dar respuesta" a las necesidades de la ciudadanía, tanto "globales como sectoriales".

Así, ha destacado las actuaciones en los barrios, en materia de movilidad o el refuerzo de seguridad y emergencia, asi como los "más de 18,6 millones de euros para diferentes actuaciones en edificios públicos".

"Se licitará de nuevo el servicio de transporte urbano", ha apostillado en una intervención con referencia también a las actuaciones vinculadas a la política en materia de vivienda; la inversión en el Consorcio de Turismo o el nuevo contrato del Servicio de Ayuda en el Hogar.

"Los ingresos no son reales, este presupuesto nace con inestabilidad presupuestaria", ha apostillado el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, quien ha asegurado que desde que gobiernan los socialistas "se han pedido 178 millones de euros en créditos".

"Prometen pero no cumplen", ha dicho en otra parte de su intervención el representante popular. "No han llamado al PP para hacer propuestas", ha reprochado también Lorenzo, al que el portavoz del gobierno municipal ha instado a hacerlas en una respuesta en la que ha apelado a la ejecución de proyectos.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, ha hecho una defensa de los acuerdos alcanzados con los socialistas, considerando que ha habido un cambio respecto a este año en relación al cumplimiento ahora de acuerdos de investidura.

Junto a las cuestiones vinculadas a la movilidad y los presupuestos participativos, entre otras, ha aludido a los vinculados a la aplicación de la ley de memoria democrática para retirar distinciones a "personas vinculadas al Golpe del 36".

A ello, ha sumado cuestiones como solicitar la condonación de la deuda del puerto. "Es un buen acuerdo", ha dicho para calificar, además, de "buenos" los presupuestos.