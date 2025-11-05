La costa de A Coruña y Pontevedra permanece el jueves en aviso naranja por oleaje

Archivo - Olas de gran altitud en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025, en Salnés, Pontevedra, Galicia (España). La borrasca 'Herminia' recorre la Península hoy y llegará hasta el Mediterráneo y Baleares al final del día cuando se producirán los fe - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra permanecerá este jueves, día 6 de noviembre, en aviso naranja por olas que podrán superar los cinco metros de altura.

Según la información de MeteoGalicia, departamento que depende de la Consellería de Medio Ambiente, el aviso permanecerá activado hasta las 15,00 horas del jueves. Además, la Mariña lucense estará en aviso amarillo.

Durante la jornada de este jueves, asimismo, los vientos podrán superar los 80 kilómetros por hora en la zona de A Mariña, por lo que también se activará el aviso por este motivo.

Además, el interior de la provincia de Pontevedra estará en alerta amarilla por lluvias, ya que podrán superarse los 40 litros acumulados por metro cuadrado.