El coste laboral se mantiene sin variación hasta marzo en Galicia, mientras sube la media estatal

De este modo, se sitúa en 2.324,29 euros en la comunidad gallega, frente a los 2.605,61 de la media

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) se mantuvo sin variación en el primer trimestre del año en Galicia en relación al mismo periodo de 2020, hasta situarse en 2.324,29 euros, frente a los 2.605,61 de la media, donde se incrementó un 1,4%, según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por hora efectiva, el coste laboral en la comunidad gallega alcanzó los 18,39 euros por trabajador, un 2,3% más que el mismo trimestre del año anterior.

Mientras, el coste salarial gallego, de 1.690,70 euros hasta marzo, bajó un 0,2% en tasa anual, pese al aumento del 2,1% del coste salarial por hora efectiva (13,38 euros).

Los otros costes llegaron a 633,59 en el primer trimestre en la comunidad gallega, lo que representa un aumento del 0,4%. Son de 5,01 euros por hora efectivo, un 2,7% más.

Mientras, la jornada laboral gallega alcanza las 151,8 horas pactadas por trabajador y mes, son 126,4 las efectivas y 26 las no trabajadas. A tiempo completo la distribución es: 169,5 pactadas, 141,2 efectivas y 28,9 sin trabajar y a tiempo parcial, 85, 70,7 y 14,8, respectivamente.

Por último, Galicia presenta 4.162 vacantes, un 4,2% del total. En un 92,9% de los casos es porque no se necesita ningún trabajador más, en un 3,2% debido al elevado coste de contratación y en un 3,9% responde a otras causas.

DATOS ESTATALES

Con este repunte, en el conjunto estatal, el coste laboral pone fin a tres trimestres consecutivos de retrocesos y registra su mayor alza interanual desde el último trimestre de 2019. En el segundo trimestre de 2020, afectado por la pandemia y el confinamiento, el coste laboral llegó a caer un 8,3%, su mayor disminución en 20 años (-8,3%).

Los descensos del coste laboral arrancaron precisamente en el segundo trimestre del año pasado, coincidiendo con la entrada de muchos trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que no son remunerados con salarios, sino con prestaciones abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en algunos casos complementadas por las propias empresas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, los salarios (que comprenden todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 1% interanual, su mayor alza desde finales de 2019, hasta situarse en 1.907,8 euros por trabajador y mes.

Excluyendo el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados) se obtiene el coste salarial ordinario, que en el primer trimestre repuntó un 1,1%, hasta los 1.712,5 euros mensuales.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el primer trimestre 697,79 euros, con un avance interanual del 2,5%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que ascendieron a 634,09 euros, un 1,6% más que en el primer trimestre de 2020.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que aumentaron un 10% en tasa interanual, debido al repunte de las indemnizaciones por despido, frente al descenso de las prestaciones sociales directas y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, ropa de trabajo, pagos compensatorios, etc.). Por su parte, las subvenciones y bonificaciones bajaron un 2,3% interanual entre enero y marzo.

El coste laboral por hora efectiva creció en el primer trimestre un 3,5% interanual, hasta los 20,63 euros. Este incremento se debe a la bajada en un 2,1% del número de horas efectivas de trabajo. Si se elimina el efecto estacional y el de calendario, el crecimiento estimado del coste por hora es del 3,4%.

Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 0,5% interanual, hasta los 17,31 euros.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el primer trimestre un 1% en tasa interanual.

En términos intertrimestrales (primer trimestre de 2021 sobre cuarto trimestre de 2020) y en valores corregidos de estacionalidad y calendario, el coste laboral por trabajador aumentó un 0,3%, frente al repunte del 1,1% del trimestre anterior, en tanto que el coste por hora efectiva avanzó un 3,4%.

EL 27% DE LAS HORAS PERDIDAS A LA SEMANA, POR FUERZA MAYOR O ETOP

Durante el primer trimestre la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,5 horas. De ellas se perdieron 5,6 horas a la semana, de las cuales 1,5 horas (el 27,1%) no se trabajaron por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor, incluyendo aquí el tiempo no trabajado por los afectados por ERTE, mientras que 2,3 horas no se trabajaron por vacaciones y fiestas (el 40%). Dentro de las horas no trabajadas a la semana, el 24,7% se debió a bajas por incapacidad temporal (1,4 horas perdidas a la semana).

El resto de horas no trabajadas del primer trimestre (0,4 horas) se deben a otras posibles causas como maternidad o paternidad, otros permisos remunerados, conflictividad laboral, etc. Si se añaden las horas extras y se restan las perdidas, las horas efectivas de trabajo a la semana se reducen a 29.

Según el INE, la industria protagonizó el mayor repunte interanual del coste laboral en el primer trimestre, un 2%, hasta 3.100 euros por trabajador y mes, mientras que los servicios registraron el menor incremento, del 1,2%, hasta los 2.519 euros.

La industria y la construcción fueron los sectores que experimentaron el mayor repunte de los salarios, un 1,4% en ambos casos, hasta los 2.248 y 1.771 euros mensuales, respectivamente, en tanto que los servicios mostraron el avance salarial más modesto, un 0,8%, hasta los 1.857 euros al mes.

LOS SALARIOS DE LA HOSTELERÍA SE DESPLOMAN Y BAJAN DE LOS 1.000 EUROS

La hostelería, uno de los sectores más castigados por la crisis, registró el mayor descenso interanual del coste laboral, un 29,6%, hasta los 987,67 euros por trabajador y mes, con un desplome de sus salarios del 32,4%, hasta una media de 685,93 euros al mes. La hostelería registró una caída del salario por hora trabajada del 2,1% respecto al primer trimestre de 2020 tras reducirse el número de horas trabajadas un 31%.

Junto a la hostelería destacan también los descensos interanuales del coste laboral experimentados en el primer trimestre por las actividades artísticas y de entretenimiento (-9,8%) y actividades inmobiliarias (-8,3%). En el lado contrario, el coste laboral se disparó un 14,1% en el suministro de energía y un 11,8% en las industrias extractivas.

El suministro de energía, las actividades financieras e industrias extractivas son las que presentan los costes laborales más elevados, con 8.101 euros, 5.764 euros y 5.249 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que los menores corresponden a la hostelería (987,6 euros), actividades artísticas (1.628 euros) y otros servicios (1.756 euros).

MADRID Y PAÍS VASCO TIENEN LOS SUELDOS MÁS ELEVADOS

Por comunidades, los costes laborales más altos los registraron Madrid (3.151,2 euros por trabajador y mes), País Vasco (3.111 euros), Navarra (2.802 euros) y Cataluña (2.775 euros). Por contra, los más bajos se dieron en Canarias, muy afectada por el impacto negativo de la pandemia en el turismo, y en Extremadura, con 2.028 y 2.097 euros, respectivamente.

El coste laboral retrocedió en tres en el primer trimestre, se mantuvo en Galicia y subió en trece. Murcia y Cataluña presentaron los mayores repuntes interanuales del coste laboral, un 3,9% y un 3,5%, respectivamente, mientras que Baleares (-8%) y Canarias (-6,6%) registraron las mayores caídas.