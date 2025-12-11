La creación de empresas crece un 12,6% en octubre en Galicia, por encima de la media

Creación de empresas en Galicia en octubre - EPDATA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 12,6% en octubre en Galicia respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 420, mientras que las disoluciones se situaron en 135, según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aumentaron capital, mientras, 110 empresas en la comunidad gallega en octubre, y lo redujeron 29. No hubo ningún desembolso de dividendos pasivos.

En el conjunto estatal, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 9% en octubre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar un total de 11.665 empresas, su mayor cifra para este mes desde 1995, cuando se inicia la serie histórica.

Con el ascenso interanual de octubre, la creación de empresas acumula siete meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo, un 15% en junio, un 11,4% en julio, un 3,4% en agosto y un 14,7% en septiembre.

Para la creación de las 11.665 empresas de octubre se suscribieron más de 411,7 millones de euros, lo que supone un 5,3% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 35.297 euros, bajó un 3,4% interanual.

Por su parte, la disolución de empresas bajó un 1,9% en octubre en relación al mismo mes de 2024, con 2.117 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de octubre cerraron sus puertas 68 sociedades.

En concreto, de las 2.117 empresas que se disolvieron en octubre, 1.730 lo hicieron voluntariamente, un 5,6% más que en igual mes de 2024, mientras que 212 se disolvieron tras una fusión (-30,7%) y 175 desaparecieron por otras causas.

El 19% de las sociedades mercantiles que se crearon en octubre se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 15,9% al comercio. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 19,8% pertenecía al comercio y el 15,9% a la construcción.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital disminuyó un 0,2% en octubre en tasa interanual, hasta las 2.437 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.336,5 millones de euros, cifra un 16,6% inferior a la de octubre de 2024, mientras que el capital medio fue de 548.447 euros, un 16,4% menos.

En los diez primeros meses del año, el número de empresas creadas se ha incrementado un 6,3%, en tanto que el volumen de sociedades disueltas ha aumentado un 2,2%.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre), la constitución de empresas se disparó un 26,1%, mientras que las disoluciones se incrementaron un 33,7%.

LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBE EN 13 COMUNIDADES

Las comunidades autónomas que crearon un mayor número de empresas el pasado mes de octubre fueron Madrid (2.657 sociedades), Cataluña (2.356) y Andalucía, donde se crearon 1.941 empresas.

Las regiones que menos sociedades constituyeron en el décimo mes del año fueron La Rioja (50), Navarra (64) y Cantabria (76).

Según Estadística, cuatro comunidades autónomas crearon el pasado mes de octubre menos empresas que en igual mes de 2024: Navarra (-41,8%), Extremadura (-9%), Aragón (-6,2%) y Cantabria (-1,3%).

Por contra, el resto presentaron ascensos interanuales en la constitución de sociedades, principalmente, Baleares (+29,1%), Canarias (+23,9%), País Vasco (+19,3%) y Castilla y León (+19,2%).