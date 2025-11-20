El creador digital Ferdi Alici, director de Ouchhh Studio: "Somos pioneros creando algo que nunca se ha hecho antes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El foro 'Sinte' ha arrancado este jueves con la conferencia del cofundador y director de Ouchhh Studio, el creador digital Ferdi Alici, que ha destacado que él y su equipo han sido pioneros en combinar ciencia de datos, inteligencia artificial y diseño para crear experiencias artísticas inmersivas y escultóricas.

Así pues, ha puesto en valor sus proyectos artísticos, como la recreación del "lenguaje de los dioses" mediante inteligencia artificial en el Museo Egipcio de El Cairo, la transformación de las fachadas del yacimiento de Petra (Jordania) en una experiencia inmersiva abierta al público o incluso el envío al espacio, a bordo del módulo lunar Odysseus, de una obra generada con algoritmos de inteligencia artificial a partir de datos celulares humanos.

Además, ha calificado de hecho "histórico" su colaboración en la última saga de 'Misión Imposible', donde ha conseguido integrar una obra de arte en una película de Hollywood con la creación del personaje conocido como 'la Entidad', generado con inteligencia artificial (IA).

UN ARRANQUE CON PRESENCIA INSTITUCIONAL

En la inauguración del foro también ha intervenido el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quien ha puesto en valor el compromiso de la Xunta para que Galicia se sitúe en la "vanguardia" en cuanto al impulso a la creación digital.

Además, ha sostenido que las artes digitales constituyen un "sector puntero", por lo que hay que aprovechar todas las oportunidades que ofrecen. Por ello, se ha referido a la construcción en el Museo Gaiás del Centro de Artes Dixitais, que iniciará su actividad en el segundo semestre de 2026.

Una infraestructura donde se experimentarán con diferentes tecnologías, lenguajes y plataformas y se pondrá en conocimiento del público producciones culturales innovadoras de referencia mundial.

PRESENCIA GALLEGA EN EL FORO

Durante esta primera jornada del foro 'Sinte' se contará con una mesa redonda conformada por algunos de los principales agentes gallegos de la creación y de la cultura digital. Destacan nombres como el del director y fundador de Mundos Digitales Transmedia, Manuel Meijide; el del director y guionista Manuel Viqueir; y el de la jefa del servicio de Coordinación Estratéxica e Innovación de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Fátima García Doval.

Así pues, también se podrá disfrutar de las conferencias de la escritora Elena Neira; de la artista electrónica ganadora del Premio Nacional de Cultura de Cataluña, Mónica Rikic; e incluso de la actuación del coreógrafo y bailarín japonés Hiroaki Umeda, principal representante de la escena de vanguardia en el país nipón.