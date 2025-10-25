El crimen de Coia llega a juicio con tribunal popular: el acusado se enfrenta a casi 22 años de cárcel por asesinato

VIGO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el llamado crimen de Coia de 2024, que se celebrará con tribunal de jurado, comenzará este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y en el banquillo se sentará como acusado José Luis M.C., que se enfrenta a casi 22 años de cárcel por asesinato y tenencia ilícita de armas.

Según el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron en la noche del 6 de abril de 2024, cuando la víctima se presentó en el domicilio del acusado, en la Rúa de Abaixo del barrio de Coia, y éste, de forma sorpresiva, le abrió la puerta y le disparó dos veces con una escopeta de caza.

Uno de los disparos impactó a la víctima --conocido del acusado-- en la cara y le causó la muerte, mientras que otro fue a dar contra un vehículo estacionado, provocando daños materiales.

La Fiscalía sostiene que, en el momento de los hechos, José Luis se encontraba bajo los efectos del cannabis y la cocaína. Además, señala que el acusado padece trastornos mentales y de comportamiento por consumo de alcohol y opioides, y también un trastorno de actividad y atención, por lo que sus facultades volitivas estaban "levemente" mermadas.

Por ello, pide que se le aplique la circunstancia atenuante de alteración psíquica.

En vista de los hechos, el ministerio público pide una condena de 19 años y 11 meses por el delito de asesinato, y de 1 año y 11 meses por la tenencia de la escopeta, sin licencia y con el número de serie parcialmente limado e ilegible. También pide que se le prive del derecho de portar y tener armas por 4 años y 11 meses.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice a los familiares del fallecido (padres, hermanas e hijos) en cantidades que suman casi 374.000 euros, además de otros 4.700 euros por los gastos del entierro y otros 609 euros al propietario del vehículo que resultó dañado por uno de los disparos.

DETENCIÓN Y DECLARACIÓN ANTE EL JUZGADO

El acusado fue detenido momentos después de los hechos y, en su declaración ante el juzgado de instrucción número 2 de Vigo, aseguró que disparó a la víctima porque este hombre previamente lo había amenazado con un hacha.

Según manifestó en ese momento, actuó en defensa propia porque el fallecido se presentó en su casa con un hacha y no era la primera vez que lo amenazaba o incluso que lo agredía.

José Luis M.C. vinculó lo sucedido con las diferencias existentes entre ambos relacionadas con el tráfico de estupefacientes, ya que la víctima era quien, aseguró, le suministraba droga para su posterior venta al 'menudeo', y él no estaba de acuerdo con la forma en que gestionaba el 'negocio'. Tras su declaración en el juzgado, el investigado ingresó en prisión provisional, donde permanece desde entonces.