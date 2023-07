LUGO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

"¡Preparados, listos, ya!" y foto con el móvil. Así ejerció de anfitriona la presidenta provincial del PP y portavoz popular en el Ayuntamiento de Lugo, Elena Candia, en la segunda visita del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy a Galicia en esta campaña, después de participar junto al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto central de la plaza de toros de Pontevedra el primer domingo electoral.

Así, en los últimos metros de esta carrera hacia las urnas, Rajoy ha hecho un alto en Lugo para hacer un llamamiento a la "concentración del voto" en los populares y evitar quedarse a las puertas de gobernar por las fugas de apoyos a otras formaciones que, sin mencionar, ha situado en la "irrelevancia".

Si la plaza de toros de Pontevedra es "talismán" de las mayorías absolutas de Feijóo en Galicia, la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ha extendido a Mariano Rajoy esta cualidad y, para argumentarlo, se refirió a su visita a Oroso (A Coruña), en la que se consiguió la mayoría después de que "no se hablase" de otra cosa tras su parada por esta localidad.

Lejos de los otrora preeminentes selfies, triunfaron las fotografías de quienes ejercieron de reporteros gráficos por un día, con Candia a la cabeza, pero Paula Prado o el candidato al Senado, José Manuel Barreiro. "¡Preparados, listos, ya!", puso en alerta Candia antes de 'disparar' al botón de un móvil en una de las múltiples instantáneas que realizó a los simpatizantes que se acercaron a un muy reconocido Mariano Rajoy.

Tras un desayuno en un hotel lucense en el que se dieron cita decenas de militantes y apoderados populares; Rajoy se desplazó hasta la Plaza Maior para iniciar un recorrido por las calles intramuros en las que apenas pudo avanzar entre fotografías.

FOTOS Y FIRMAS

Más de media hora para un recorrido de unos 600 metros, hasta la puerta de San Pedro o Toletana, una puerta romana que daba entrada a la vía XIX procedente de Astorga y reedificada en 1781. Por el camino, varias personas se acercaron para saludar mientras que se impusieron las fotos con bebés, niños y niñas, mayores, personas de mediana edad e incluso algunos turistas.

Tampoco faltaron los autógrafos, tanto sobre su libro 'Una España Mejor', como en las páginas de la autora Inés López, que le acercó su propia novela --'Yo os daré de qué hablar'-- para que el ex presidente estampase su autógrafo en medio de la expectación generada. Apelaciones que llegaron incluso desde los balcones de un edificio: "¡Mariano, aquí arriba!", interpelaron unas chicas desde varios pisos de altura para recibir, luego, el saludo del ex dirigente popular.

La presencia de Rajoy a menos de 48 horas de que se cierre el periodo para pedir el voto en Lugo sirvió para poner el foco en la llamada a "concentrar" el voto y "elegir bien" la papeleta, mensaje que ha querido llevar también a Monforte, la localidad de origen del candidata número uno por Lugo, Francisco Conde.

COMPRA DE LOTERÍA AL "UNO"

Acompañado por, entre otros, Paula Prado, quien ironizó con la presencia del candidato socialista, Pedro Sánchez, "encerrado" en un auditorio en la misma jornada en la que Rajoy pisa la "calle" de Lugo; Rajoy se jugó la suerte "al uno". El uno del diputado que aspiran a sumar en estos comicios y el de la terminación de los cupones del Sorteo de la Cruz Roja que adquirió a la vendedora de la Praza Maior, eso sí, con un préstamo de Elena Candia, quien abonó los diez euros.

La lotera hizo su "agosto" --se comentó in situ por parte de algunas personas allí presentes--, ya que no faltó quien le reclamó la misma numeración que el ex presidente del Gobierno para buscar también su suerte en este sorteo solidario, que se celebra este mismo jueves y que reparte 7 millones de euros.